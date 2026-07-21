Claude Fable 5 : comment obtenir vos 100 $ de crédits d’utilisation offerts

Claude Fable 5 n’est finalement plus inclus dans tous les abonnements. Les clients Pro et Team Standard devront désormais payer des crédits d’utilisation pour l’invoquer. Pour adoucir la transition, Anthropic leur offre toutefois un crédit gratuit et ponctuel de 100 dollars.

Le lancement de Claude Fable 5 a été émaillé par plusieurs rebondissements. Après une suspension mondiale imposée par Washington, le modèle très gourmand en puissance de calcul a finalement été rétabli. Anthropic l’a alors inclus dans ses abonnements sans coût supplémentaire, avant de prolonger à plusieurs reprises cette période d’accès gratuit. Depuis le 20 juillet, le géant de l’IA générative a toutefois serré la vis.

Claude Fable 5 : les nouvelles règles d’accès selon votre abonnement

Les abonnés Max et Team Premium conservent un accès intégré au modèle avec une utilisation plafonnée à 50 % maximum de leurs quotas hebdomadaires habituels. De leur côté, les clients Pro et Team Standard perdent l’accès gratuit à Fable 5. Ils devront désormais dépenser des crédits d’utilisation pour chaque requête envoyée au modèle. Ils disposeront tout de même d’un crédit unique de 100 dollars offert par Anthropic.

“Pour faciliter la transition, nous offrons aux abonnés éligibles des crédits promotionnels gratuits, valables une seule fois. Il s’agit de crédits d’utilisation standard qui ne sont donc pas limités à Fable 5. Vous pouvez les utiliser sur n’importe quel modèle, même si vous avez atteint la limite de votre forfait”, précise Anthropic sur une page d’assistance.

Pour être éligible, il fallait détenir un abonnement Pro ou un siège standard sur un plan Team au 19 juillet 2026 (les essais gratuits ne sont pas concernés par cette offre). Le nombre de crédits accordés dépend du type d’abonnement :

Pro : 100 dollars de crédits d’utilisation offerts.

: 100 dollars de crédits d’utilisation offerts. Team Standard : 100 dollars de crédits d’utilisation offerts par siège standard acheté, dans la limite de 2500 dollars par organisation. Ces crédits sont regroupés dans un solde commun accessible à toute l’équipe. Un siège simplement attribué à un membre, sans avoir été acheté, ne compte pas.

Comment réclamer vos crédits gratuits pour utiliser Claude Fable 5 ?

Il sera possible de réclamer ces crédits gratuits jusqu’au 2 août. Une fois activés, ils devront être utilisés avant le 17 septembre, date de leur expiration. Pour les obtenir :

Abonnements Pro

Accédez à la page dédiée aux crédits gratuits qui apparaît à l’ouverture de Claude ou cliquez sur la bannière dans Paramètres > Utilisation.

Acceptez les conditions et sélectionnez l’option “Réclamer des crédits gratuits”.

Ajoutez un mode de paiement si ce n’est pas déjà fait (vous serez facturé uniquement si vous achetez plus tard des crédits supplémentaires après avoir épuisé votre quota gratuit).

Abonnements Team Standard