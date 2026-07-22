Le Bose QuietComfort Ultra passe à 299,99 € à la Fnac, 100 € de moins sur ce casque de référence !

À la Fnac, le casque haut de gamme Bose QuietComfort Ultra dans son coloris noir se place sous la barre des 300 €. Une économie de 100 euros sur un modèle qui figure parmi les tout meilleurs casques à réduction de bruit que l’on puisse s’offrir aujourd’hui.

Quand on évoque les casques à réduction de bruit, deux noms reviennent invariablement dans la conversation : Sony et Bose. Si le premier a bâti sa réputation sur la technologie et la personnalisation, le second cultive depuis toujours une approche plus sensorielle, centrée sur le confort d’écoute et une signature sonore reconnaissable entre mille. Le QuietComfort Ultra représente l’aboutissement de cette philosophie, le porte-étendard de la marque américaine dans un segment qu’elle a largement contribué à créer.

Ce qui distingue véritablement ce modèle, au-delà de sa réduction de bruit de premier ordre, c’est son mode Immersive Audio. Cette technologie de spatialisation sonore recrée une scène audio en trois dimensions, comme si le son émanait de l’espace qui vous entoure plutôt que de l’intérieur du casque. Une expérience d’écoute inédite chez Bose lors de son lancement, qui reste un argument différenciant face à la concurrence.

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Immersive Audio, CustomTune et un confort étudié

Le QuietComfort Ultra ne se contente pas de diffuser du son, il l’adapte à celui qui l’écoute. Sa technologie CustomTune analyse la morphologie de chaque oreille à la mise en marche, puis calibre automatiquement le rendu sonore en conséquence. Résultat, une restitution personnalisée qui tire le meilleur parti de la signature Bose, chaleureuse et équilibrée. Le mode Immersive Audio vient compléter le tableau en ajoutant cette fameuse dimension spatiale, pour une écoute plus enveloppante sur la musique comme sur les films.

La réduction de bruit, elle, reste dans le très haut du panier, avec plusieurs niveaux ajustables et un mode Aware pour laisser filtrer les sons environnants sans retirer le casque. L’autonomie atteint 24 heures en usage classique, et tombe à 18 heures en activant l’audio immersif, plus gourmand. Côté connectique, le Bluetooth 5.3 gère le multipoint pour jongler entre deux appareils, et une prise filaire prend le relais en avion ou en studio. Bose a par ailleurs soigné les finitions, avec des bras métalliques, des coussinets enveloppants et un arceau qui répartit la pression pour un port prolongé sans gêne. L’ensemble est livré avec un étui de transport, un câble USB-C et un câble audio.

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Une valeur sûre à prix réduit

Trouver le Bose QuietComfort Ultra à 299,99 €, c’est l’occasion de mettre la main sur l’un des casques les plus complets du marché sans payer le plein tarif. Réduction de bruit de référence, audio spatial immersif, son personnalisé et confort premium : les arguments ne manquent pas pour justifier ce statut de haut de gamme, désormais 100 euros plus accessible. Pour qui cherche un casque à la hauteur des meilleurs, l’offre a tout d’une belle opportunité.

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