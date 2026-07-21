Netflix perd plusieurs films et séries en août, dépêchez-vous de les voir

Netflix fait régulièrement le ménage dans son énorme catalogue. Plusieurs films et séries s’apprêtent ainsi à quitter la plateforme de SVOD en août. Il vous reste encore quelques jours pour les visionner.

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Netflix met régulièrement son catalogue à jour aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. En août, le service au N rouge va notamment retirer plusieurs films et séries notables. Pour vous faire penser à les (re)voir avant la date fatidique, nous avons dressé la liste des prochains départs.

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Quels films et séries quittent Netflix en août ?

Les abonnés français seront ainsi bientôt privés de Cinquante Nuances de Grey, le film érotico-dramatique adapté du best-seller d’E. L. James. Réalisé par Sam Taylor-Johnson, il raconte la rencontre entre Anastasia Steele, une jeune étudiante en littérature, et Christian Grey, un riche homme d’affaires qui l’entraîne dans une relation sadomasochiste.

D’autres films appréciés tirent aussi leur révérence à l’instar de L’Amour ouf, le drame de Gilles Lellouche porté notamment par Adèle Exarchopoulos, François Civil et Alain Chabbat. Clap de fin également pour le classique The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson et le péplum épique Troie qui met en scène Brad Pitt, Orlando Bloom ou encore Diane Kruger. Côté séries, il faudra faire une croix sur l’anime Fate/EXTRA Last Encore et la série de SF Better Than Us.

On notera aussi le départ du spectacle de stand-up Langston Kerman: Bad Poetry.

Les films retirés du catalogue en août

5 août : Norbit

Norbit 8 août : Le Robot sauvage

Le Robot sauvage 8 août : L’Intervention

L’Intervention 11 août : The Grand Budapest Hotel

The Grand Budapest Hotel 15 août : L’Amour ouf

L’Amour ouf 19 août : Catwoman

Catwoman 19 août : Troie

Les séries retirés du catalogue en août

1er août : Fate/EXTRA Last Encore (saisons 1 et 2)

Fate/EXTRA Last Encore (saisons 1 et 2) 16 août : Better Than Us (saisons 1 et 2)

Better Than Us (saisons 1 et 2) 24 août : Under Fire (saison 1)

Under Fire (saison 1) 31 août : Undercover Law (saison 1)

Pour rappel, le catalogue de Netflix a accueilli une flopée de nouveautés en juillet dont Enola Holmes 3, Barbie, la saga Fast & Furious ou encore la série française GIGN.