Google Chrome va faciliter l’envoi de donations aux sites, bientôt la fin des pubs envahissantes ?

Google va offrir la possibilité de soutenir vos sites favoris avec la norme Web Monetization dans son navigateur Chrome. Concrètement, il sera possible pour les utilisateurs d’envoyer des donations à leurs créateurs de contenus préférés plus facilement.

Après avoir boosté l’autonomie de nos PC avec plusieurs améliorations, Google va implémenter Web Monetization dans Chrome. La possibilité d’exploiter cette norme permettra aux propriétaires de sites de recevoir des micro-paiements, en guise de pourboires ou de récompenses pour leur contenu. De quoi générer des revenus supplémentaires, pour des sites pour la plupart encore dépendants de la publicité.

C’est quoi Web Monetization, cette norme bientôt dans Chrome ?

Selon la fondation Mozilla, Web Monetization est “une norme de paiement web ouverte“. Google de son côté explique sur son site dédié au développement de Chrome qu’il s’agit “d’une technologie Web qui permet aux propriétaires de sites de recevoir des micro-paiements de la part des utilisateurs lorsqu’ils interagissent avec leur contenu“.

Une fois lancé, le support de Web Monetization pourra être ajouté à n’importe quelle page web avec un élément HTML : <link rel=”monetization” href=”https://example.com/pay”>. Cette balise indique notamment au navigateur quels processeur de paiement le site emploie.

Il suffira alors aux utilisateurs de dégainer leur carte bancaire pour soutenir leur site préféré. Les donations peuvent se dérouler de deux manières grâce à Web Monetization :

Des donations ponctuelles

Des donations sans interaction avec l’utilisateur

Dans ce cas de figure, celui-ci paye au fur et à mesure qu’il consomme le contenu. On peut ainsi imaginer la possibilité pour les sites de presse de mettre en place un paiement des articles, au pro-rata du nombre de pages lues. Le protocole est encore en développement, mais le travail avance suffisamment vite pour que Mozilla et Google aient prévu son intégration dans leur navigateurs respectifs.

Google souligne immédiatement les possibilités offertes : “Elle permet aux créateurs de contenu et aux propriétaires de sites web d’être rémunérés pour leur travail sans dépendre uniquement des publicités ou des abonnements.“. Dès que la fonctionnalité sera lancée, on compte sur vous pour financer Tom’s Guide ! Blague à part, qui sait, peut-être que la publicité pourra un jour disparaître de notre site grâce à cette norme.