Google Chrome passe la seconde avec ces trois nouvelles fonctions survitaminées à l’IA

Préparez-vous à un grand changement : Google Chrome s’apprête à transformer radicalement notre navigation en ligne avec trois innovations basées sur l’intelligence artificielle. Ces nouveautés promettent de rendre la recherche sur Internet plus intuitive, rapide et interactive.

Google Chrome met le paquet sur l’intelligence artificielle

Google Chrome veut améliorer notre façon de naviguer sur Internet grâce à l’intégration de nouvelles technologies d’intelligence artificielle. Trois innovations sont au programme, promettant de simplifier et d’enrichir l’expérience de la recherche en ligne. Ces nouveautés vont se déployer progressivement dans les prochaines semaines.

Recherche visuelle enrichie

La première avancée concerne Google Lens, un outil qui va bientôt vous permettre d’interagir directement avec les objets visibles sur votre écran, de manière similaire à la recherche visuelle du Pixel 8.

En cliquant sur l’icône de Google Lens dans la barre d’adresse, vous pourrez sélectionner un objet et voir apparaître des résultats visuels dans un panneau latéral. Par exemple, si vous voyez une paire de chaussures qui vous plaît, vous pourrez rapidement trouver des modèles similaires, explorer des options par couleur ou marque, et même poser des questions supplémentaires pour obtenir des informations plus détaillées grâce à la puissance de Gemini, la nouvelle intelligence artificielle de Google.

Comparaison simplifiée des produits

La deuxième innovation, baptisée Tab Compare, simplifie considérablement la comparaison de produits. Cette fonctionnalité regroupe plusieurs onglets contenant des produits similaires en une seule fenêtre, offrant une vue d’ensemble avec des descriptions générées par l’intelligence artificielle.

Par exemple, si vous cherchez à acheter une enceinte Bluetooth, vous verrez un tableau comparatif indiquant le prix, l’autonomie de la batterie, le poids et d’autres spécifications importantes. Cela permet de prendre des décisions d’achat plus éclairées, en facilitant la comparaison directe de différentes options.

Historique de navigation intelligent

La dernière amélioration vise à rendre la recherche dans l’historique de navigation beaucoup plus efficace. Au lieu de parcourir laborieusement votre historique, vous pourrez simplement poser des questions pour retrouver les pages qui vous intéressent.

Vous demandez à Chrome de retrouver les pages sur les villes que vous avez visitées récemment. Cette fonctionnalité, alimentée par une intelligence artificielle générative, affichera alors toutes les pages pertinentes de votre historique personnel. Cela transformera la façon dont vous interagissez avec votre navigateur, rendant l’accès aux informations passées aussi simple que de poser une question.

Ces mises à jour seront déployées progressivement, en commençant par les États-Unis avant de s’étendre à d’autres pays.

Source : Google