L’IA s’invite dans Google Drive … mais pas pour tout le monde

Google poursuit l’évolution de ses outils en misant plus que jamais sur l’intelligence artificielle. Après avoir enrichi de nombreux services avec Gemini, c’est désormais Google Drive qui bénéficie d’une nouvelle vague d’améliorations.

IA dans Google Drive : des fonctionnalités utiles, mais au prix de votre vie privée

Depuis plusieurs mois, Gemini s’est intégré dans de nombreuses applications de l’écosystème Google : Google, Gmail, Messages, Agenda et Maps. Cette stratégie se poursuit avec Drive, où l’IA gagne désormais la capacité d’explorer vos dossiers pour vous aider à comprendre plus rapidement ce qu’ils contiennent.

La nouveauté principale se nomme Folder Highlight. Son rôle est de générer automatiquement un aperçu détaillé d’un dossier, en résumant les documents qu’il abrite, même lorsqu’ils sont répartis dans plusieurs sous-niveaux. Une manière efficace d’obtenir une vision d’ensemble sans avoir à ouvrir chaque fichier un par un.

Cette fonction est accompagnée d’une seconde option, Explorer avec Gemini, qui ajoute un panneau latéral interactif. Vous pouvez y poser des questions, sur les contenus eux-mêmes ou encore sur l’organisation de votre Drive. L’IA analyse donc les documents pour fournir des explications, des synthèses ou des informations ciblées.

Des fonctionnalités utiles, mais intrusives pour certains

Ces outils peuvent faire gagner beaucoup de temps, mais ils soulèvent aussi une inquiétude. Pour fonctionner, Gemini doit analyser le contenu de vos fichiers. Cette analyse est activée par défaut, ce qui peut déranger les utilisateurs soucieux de leur confidentialité.

Google permet de désactiver ces traitements, mais cela coupe en même temps toutes les fonctionnalités IA liées à Drive. C’est donc un choix radical : profiter de l’intelligence artificielle… ou s’en passer totalement.

Certains ont pensé contourner l’analyse automatique en changeant la langue de l’interface, puisque l’anglais est actuellement la seule langue pleinement compatible. Cependant, cette option paraît peu viable sur le long terme. Google prévoit d’élargir la prise en charge linguistique dans un avenir proche.

Une fonction réservée aux abonnés

Ces nouveautés ne sont pas disponibles pour tout le monde. Pour accéder à Folder Highlight et Explorer avec Gemini, il faut disposer d’un abonnement Google Workspace ou d’une formule payante Gemini Plus ou Gemini Pro.

Le déploiement a débuté et s’étalera sur plusieurs semaines. Pour l’instant, l’option apparaît uniquement sur la version web de Google Drive.

