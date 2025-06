Une IA privée dans votre poche : découvrez la dernière innovation de Google

Crédit : REDMAGIC – Nubia technology

Et si l’IA n’avait plus besoin du cloud ? Google ouvre la voie

Dans un contexte où la protection des données personnelles devient une préoccupation majeure, Google explore une nouvelle voie en proposant une application expérimentale : AI Edge Gallery. Cette solution inédite permet de faire fonctionner des intelligences artificielles génératives directement sur un smartphone, sans connexion à un serveur distant.

Contrairement aux chatbots traditionnels tels que ChatGPT et Gemini, dont les réponses nécessitent une communication constante avec des serveurs en ligne, AI Edge Gallery fait le pari de l’autonomie. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent interagir avec des modèles d’intelligence artificielle sans quitter leurs appareils. Cela signifie que les données échangées ne quittent jamais le téléphone.

AI Edge Gallery : Google mise sur l’IA locale pour protéger la vie privée

L’application, disponible sous forme d’APK pour les smartphones Android (et bientôt sur iOS), permet de télécharger et d’exécuter localement plusieurs modèles de langage issus de la plateforme Hugging Face. Une fois installés, ces modèles fonctionnent hors ligne et offrent diverses fonctionnalités comme l’analyse d’images, la génération de texte et encore des discussions interactives via une interface dédiée.

Parmi les modèles préintégrés figurent notamment plusieurs versions de la série Gemma ainsi que QWEN2.5. L’utilisateur peut également enrichir sa bibliothèque avec d’autres modèles compatibles. Trois modes d’utilisation sont proposés : l’identification d’éléments dans des images, l’édition et la génération de contenus textuels (y compris du code), ainsi qu’un chatbot avec lequel il est possible d’échanger librement.

Ce fonctionnement local présente néanmoins certaines contraintes. Le stockage des modèles peut être conséquent. Certains pèsent plus de 4 Go, ce qui peut représenter un frein pour les appareils avec peu d’espace disponible. De plus, les performances varient selon la puissance du smartphone utilisé. Un modèle haut de gamme offrira une expérience fluide, tandis que d’autres appareils pourront rencontrer des lenteurs notables lors de l’exécution.

Il ne s’agit encore que d’un projet expérimental, mais les perspectives ouvertes par cette initiative sont prometteuses, notamment pour les domaines sensibles comme la santé, l’éducation et le journalisme, où la confidentialité est cruciale.