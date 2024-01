Site Streaming gratuit et légal : quels sont les meilleurs services de vidéo en 2024

Regardez des films et séries en streaming gratuitement et légalement sans abonnement mensuel. Des plateformes gratuites financées par la publicité comme Pluto TV, Molotov, Samsung TV Plus, Rakuten TV, Vudu, MyTF1, 6Play, France TV ou YouTube offrent un divertissement illimité sans frais.

Comment regarder des films et des séries TV en streaming légalement et gratuitement, sans avoir à payer un abonnement mensuel ? Alors que de nombreuses plateformes de streaming vidéo premium telles que Netflix, Prime Video, Disney+, et bien d’autres dominent le marché avec leurs offres payantes, il existe également une multitude de services de vidéo à la demande ou en linéaire gratuits qui se sont spécialisés dans la diffusion de contenus financés par la publicité.

Le modèle FAST (télévision en streaming gratuite financée par la publicité) a gagné en popularité, offrant aux utilisateurs une variété d’options sans même avoir besoin de créer un compte. Dans cet article, nous vous présenterons une sélection de services de streaming vidéo gratuits qui permettent de regarder des films et des séries TV légalement et sans dépenser un centime. Découvrez ces plateformes telles que Pluto TV, Molotov, Samsung TV Plus, Rakuten TV, Vudu, MyTF1, 6Play, France TV, ainsi que l’incontournable YouTube. Profitez d’un divertissement illimité sans avoir à ouvrir votre porte-monnaie.

1. Pluto TV

© Pluto TV

Pluto TV est une plateforme de streaming vidéo gratuite qui propose une large sélection de films et de séries TV provenant de différents genres. Avec plus de 250 chaînes thématiques et une bibliothèque de contenu à la demande, Pluto TV offre une expérience de visionnage diversifiée et sans abonnement. Que vous soyez fan de comédies, d’action, de documentaires ou de programmes pour enfants, vous trouverez votre bonheur sur cette plateforme soutenue par la publicité.

2. Molotov TV

© Molotov TV

Molotov est un service de télévision en ligne qui permet de regarder des chaînes de télévision en direct et de rattraper des émissions en replay. Avec une interface conviviale et une large gamme de chaînes disponibles, Molotov propose une expérience de visionnage complète. Vous pouvez personnaliser vos préférences, enregistrer des émissions et accéder à des services de vidéo à la demande, le tout gratuitement. On regrettera quand même certaines catégories payantes.

3. Samsung TV Plus

© Samsung TV Plus

Samsung TV Plus est une plateforme de streaming gratuite exclusivement disponible sur les téléviseurs Samsung. Elle propose une variété de chaînes en direct et de contenus à la demande, couvrant des genres tels que les films, les séries TV, les actualités, le sport et bien plus encore. Grâce à une interface intuitive et à la qualité d’image de pointe offerte par les téléviseurs Samsung, Samsung TV Plus est un bon choix pour celles et ceux à la recherche de divertissement sans frais supplémentaires.

4. Rakuten TV

© Rakuten TV

Rakuten TV est un service de vidéo à la demande gratuit qui propose une vaste sélection de films et de séries TV. En plus de son catalogue sans frais, Rakuten TV propose aussi des locations et des achats de contenus récents pour ceux qui souhaitent accéder à un contenu (plus récent et exclusif). Avec une interface conviviale et des fonctionnalités pratiques telles que la possibilité de créer des listes de favoris, Rakuten TV est une plateforme attrayante pour les amateurs de ciné.

5. Vudu

© Vudu

Vudu, c’est un service de streaming vidéo gratuit qui offre une bibliothèque de films et de séries TV variée. Vous pouvez y trouver à la fois des classiques intemporels et des titres plus récents. Vudu propose également des options de location et d’achat de films, ainsi qu’une section gratuite (financée par la publicité). Avec une interface facile à naviguer et une qualité d’image élevée, Vudu est un choix correct pour ceux qui cherchent à regarder des contenus de qualité sans payer d’abonnement.

6. Arte.tv

© ARTE

Arte.tv est une plateforme de streaming en ligne qui vous ouvre les portes d’un univers riche en culture, en connaissances et en divertissement. C’est notre petit favori ! En accédant à Arte.tv, vous découvrirez une variété de contenus exclusifs, allant des films aux documentaires, en passant par les séries, les spectacles et les concerts. Cette plateforme vous offre un accès illimité à une vaste bibliothèque d’œuvres soigneusement sélectionnées, provenant du monde entier et mettant en avant des créateurs talentueux.

7. MyTF1, 6Play, France TV

© France Television

Ces services de streaming gratuits sont proposés par les principales chaînes de télévision françaises. MyTF1 offre des émissions populaires, des séries TV et des événements sportifs en direct, tandis que 6Play propose une sélection de programmes des chaînes du groupe M6. France TV regroupe les chaînes du groupe France Télévisions, offrant un large éventail de programmes allant des émissions pour enfants aux documentaires en passant par les séries télévisées françaises. Ces plateformes permettent de regarder gratuitement vos émissions préférées, de rattraper des épisodes manqués et de découvrir de nouveaux contenus.

8. YouTube

© YouTube

YouTube est une plateforme emblématique de partage vidéo qui offre une variété de contenus créés par des utilisateurs du monde entier. En accédant à YouTube, vous avez accès à des millions de vidéos dans des domaines aussi divers que l’éducation, le divertissement, la musique, les tutoriels, les vlogs, etc. Que vous soyez à la recherche de vidéos instructives, d’histoires inspirantes ou simplement de divertissement, YouTube est idéal. La plate-forme est toutefois agrémentée de trop nombreuses vidéos accrocheuses, sans grand intérêt. C’est ce qui fait son charme.

Bien évidemment, cette liste reste non exhaustive : d’autres excellents services existent, à l’instar de Tubi, RMC BFM Play ou Oqee Ciné.