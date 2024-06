Google Maps : le bug des itinéraires enfin corrigé, téléchargez vite la mise à jour

Les itinéraires avec plusieurs arrêts étaient tombés en panne sur la version Android de Google Maps. Les utilisateurs devaient invariablement relancer l’application et reconfigurer le trajet à chaque étape. Bonne nouvelle, une mise à jour vient enfin de corriger le problème.

© Envato

Google Maps est une application prisée par les voyageurs. Elle permet notamment de configurer un itinéraire avec plusieurs étapes (jusqu’à neuf). Une fois que vous êtes arrivé au premier arrêt, il suffit alors d’appuyer sur “Continuer” pour afficher le trajet suivant. Or depuis fin mai, cette fonctionnalité dysfonctionne complètement sur Android. Même si le bouton “Continuer” apparaît toujours à l’écran, appuyer dessus ne permet plus d’accéder à l’étape suivante.

Seule solution pour les utilisateurs : relancer Google Maps et saisir à la main la prochaine destination. Ce qui est évidemment passablement agaçant et chronophage. L’option permet normalement de tout configurer à l’avance pour avoir l’esprit libéré. Suite aux témoignages et aux articles publiés dans la presse spécialisée, Google a rapidement réagi. Le géant de la navigation a mis au point un correctif qu’il a inclus dans sa dernière mise à jour.

Google Maps corrige le bug des itinéraires multiples

Selon les usagers qui avaient dénoncé le problème dans les forums, le patch a bel et bien été salvateur. Il est de nouveau possible de suivre des itinéraires à plusieurs étapes sans avoir à renseigner la destination à chaque nouvel arrêt. La version qui inclut le correctif est la suivante : 11.131.0102 build 1067550236. Pour vérifier le numéro de version de votre application :

Ouvrez Google Maps et cliquez sur votre photo de profil.

Accédez aux Paramètres .

. Allez dans A propos, conditions, confidentialité .

. Vous saurez alors quelle version est installée sur votre smartphone Android.

Pour télécharger la dernière mise à jour disponible :

Ouvrez le Google Play Store .

. Accédez à la fiche de Google Maps.

Cliquez sur Mettre à jour.

Le déploiement étant progressif, il est possible que la mise à jour ne soit pas disponible dans l’immédiat chez vous. Les plus pressés pourront toujours récupérer le fichier APK de la dernière version pour l’installer immédiatement.