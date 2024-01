Google Maps : leur voiture finit coincée dans les escaliers à cause de l’application

© Pexels

Google Maps est le service de navigation GPS le plus populaire avec son concurrent Waze. L’application se met régulièrement à jour pour tenter d’attirer de plus en plus d’utilisateurs et de fidéliser ceux qui l’apprécient déjà.

En fin d’année 2023, Google Maps accueillait notamment une fonctionnalité météo sur Android. Malheureusement, le service est encore loin d’être parfait malgré ces améliorations régulières. En septembre, Google Maps provoquait même un décès en indiquant un itinéraire très dangereux. L’application a encore montré ses limites en indiquant à des conducteurs… de prendre les escaliers.

Google Maps demande à des automobilistes de prendre les escaliers

Deux conducteurs qui circulaient à Édimbourg pensaient vivre un trajet en voiture totalement banal en se laissant guider par Google Maps. Problème : l’application n’avait pas détecté que Greenside Lane, une voie anciennement accessible aux véhicules de la capitale écossaise, venait d’être rendue piétonne et dotée de nouvelles marches.

Le 19 décembre dernier, vers 20 heures, un homme qui avait sûrement une confiance aveugle en Google Maps se lance sur cette allée avec son SUV… et finit coincé dans les escaliers. « Je pensais qu’il était en train de monter sur le trottoir jusqu’à ce que j’entende un énorme craquement alors que je traversais London Road », explique un témoin à Edinburgh Live.

Try going down Greenside Lane! [Clue: Don’t] pic.twitter.com/iwAQVEzK68 — Kiddy (@BellsdykeBairn) December 29, 2023

Seulement une semaine plus tard, une Toyota Prius se retrouve exactement dans la même situation. Les deux automobilistes suivaient un itinéraire indiqué par Google Maps. Heureusement, ils ont pu récupérer leur véhicule sans dégâts.

Toutefois, le couac ne devrait plus se reproduire. Un porte-parole de Google a déclaré au média écossais qu’une équipe avait été alertée pour examiner le problème, avant que celui-ci ne soit résolu définitivement quelques jours plus tard.

Voilà une bonne occasion de rappeler qu’il faut toujours garder l’œil ouvert, même quand on suit un GPS. Google Maps ne suit pas en temps réel les évolutions de la route. En 2021, Google Maps allait jusqu’à recommander à un automobiliste… de foncer dans un arbre.