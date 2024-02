Google Maps simplifie vos arrêts : trouvez facilement les stations Plug & Charge sur votre route

Google Maps va intégrer les stations de recharge Plug & Charge © Tom’s Guide

L’innovation dans le domaine de la mobilité électrique progresse à grands pas, et Google Maps ne fait pas exception. L’application, qui avait ajouté des itinéraires pour les voitures électriques, a l’intention d’ajouter les stations de recharge Plug & Charge, promettant ainsi de simplifier le processus de recharge pour les propriétaires de véhicules électriques. Cette récente découverte a été trouvée dans le code de l’application Google Maps par Android Authority.

Qu’est-ce que le Plug & Charge ?

Dans les grandes lignes, le système Plug & Charge (littéralement brancher et charger) élimine le besoin d’utiliser un smartphone ou une carte d’abonnement pour initier le processus de recharge.

Au lieu de cela, la borne de recharge reconnaît automatiquement le véhicule et son propriétaire dès que la connexion est établie, permettant ainsi une expérience de recharge sans friction. Cette technologie représente un gain de temps considérable pour les conducteurs, qui peuvent désormais se recharger sans aucune étape intermédiaire.

En France, on retrouvera donc probablement les réseaux de Fastned, Ionity et le français Electra, les trois les plus connus à avoir activé cette solution, pour plusieurs marques de véhicules compatibles, comme Porsche, Mercedes ou encore Ford.

À lire : Google Maps dévoile sa nouvelle fonction pour ne plus se perdre dans les tunnels

Les stations de recharge Plug & Charge directement intégrées à Google Maps

Google Maps, application de navigation par excellence, s’apprête donc à intégrer cette innovation en affichant les stations de recharge Plug & Charge directement sur la carte. Cette fonctionnalité pourrait potentiellement aider les conducteurs à planifier efficacement leurs trajets, en identifiant à l’avance les points de recharge compatibles avec cette technologie.

L’avantage principal de cette intégration est le gain de temps et la commodité pour les conducteurs. En éliminant les étapes supplémentaires nécessaires pour initier une recharge, Google Maps contribue à rendre les voyages en véhicule électrique encore plus fluides et agréables. Google pourrait même bien encourager indirectement l’adoption de cette technologie par les fournisseurs de services de recharge.

N’en reste qu’à ce stade il reste difficile de savoir si et quand cette fonction sera disponible, mais nous vous tiendrons informés.