Google Maps n’apparaîtra plus dans vos résultats de recherche pour cette raison

Le Digital Markets Act fait ses premiers et certains français ne voient plus Maps dans les résultats de recherche. Vous voulez faire réapparaître le service ? Voici comment faire, c’est très simple.

À partir du 6 mars, Maps ne sera plus affiché par défaut sur Google

Certains utilisateurs voient déjà les effets de ce changement suit au Digital Markets Act

Retrouvez en fin d’article comment faire réapparaître Maps quand vous utilisez Google

Dès le 6 mars, le Digital Markets Act fera ses premiers pas en Europe. Le but ? Tordre le cou à la position dominante des GAFAM parmi lesquels Google dont la puissance de frappe n’est plus à prouver. Les premiers effets se font ressentir si vous utilisez le moteur de recherche de Google puisque Maps n’est plus dans les premiers résultats.

Maps n’est plus affiché par défaut chez Google

Maps a beau se renforcer en termes de fonctionnalités comme “itinéraire en un clin d’œil”, par exemple, plus question pour Google de mettre son service en avant pour les utilisateurs européens. Il s’agit pour le Vieux Continent de permettre aux utilisateurs d’accéder aisément à des alternatives et empêcher le monopole de la firme de Mountain View.

Les premiers effets du Digital Markets Act se font sentir chez certains utilisateurs français et, parmi les éléments qui n’apparaissent plus sur Google, on constate l’absence des images, des horaires ou encore des prix. Maps affiche également une image fixe du lieu que vous cherchez.

Le Digital Markets Act de l’Europe est parfaitement compréhensible. Les GAFAM ont beaucoup de pouvoir entre les mains et on le sait, cela provoque des instabilités politiques. On se souvient tous de l’affaire Cambridge Analytica de Facebook. La mise en place du RGPD répond notamment aux inquiétudes vis-à-vis des données privées exploitées par ces multinationales, toutes américaines.

Si toutefois, vous voulez que Google Maps s’affiche dans les résultats de recherche Google, il est possible d’activer cette possibilité.

Depuis le moteur de recherche, appuyez sur votre photo de profil en haut à droite

Choisissez Gérer votre compte Google

Sélectionnez Données et confidentialité

Défilez et ouvrez Services Google Associés puis Gérer les services associés

Cochez Google Maps et Recherche

et Validez votre choix en appuyant sur Suivant

Ça y est, Maps est de retour par défaut lorsque vous utilisez le moteur de recherche Google. Mais comme expliqué précédemment, vous avez désormais la possibilité d’utiliser des alternatives au service.