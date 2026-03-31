Google ouvre enfin la modification d’adresse Gmail, mais un seul pays en profite pour l’instant

Fini les pseudos douteux de 2007 : Google autorise désormais la modification de l’identifiant Gmail, mais sous conditions strictes.

Changer son identifiant Gmail tout en gardant ses mails, c’est lancé, mais pas en France © Mashha



Depuis mardi 31 mars 2026, les titulaires d’un compte Google aux États-Unis peuvent modifier la partie de leur adresse située avant le « @gmail.com ». Une fonctionnalité attendue depuis des années, dont le déploiement progressif avait débuté l’an dernier et qui s’étend maintenant à l’ensemble des comptes américains, comme le rapporte Android Authority.

Comment fonctionne le changement d’identifiant Gmail

Le mécanisme repose sur un principe de continuité : l’ancienne adresse reste rattachée au compte en tant qu’alias. Concrètement, tout courrier envoyé à l’ancien identifiant continuera d’atterrir dans la boîte de réception, sans interruption. Deux contraintes encadrent toutefois cette nouveauté. D’abord, un seul changement est autorisé par période de douze mois. Ensuite, l’identifiant abandonné ne pourra jamais être réutilisé pour créer un autre compte Google. Autrement dit, il reste verrouillé indéfiniment.

Au-delà des pseudos maladroits choisis à l’adolescence, la fonction s’adresse aussi aux personnes ayant changé de nom, pour des raisons matrimoniales ou d’état civil, et souhaitant que leur adresse reflète leur identité actuelle.

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Ce qu’il faut anticiper avant de sauter le pas

En cas de changement, tous les services, applications et sites web où l’ancien identifiant servait de login devront être mis à jour manuellement. Aucune synchronisation automatique n’est prévue. Pour les abonnés qui gèrent des dizaines de comptes liés à leur adresse Gmail, l’opération peut vite devenir fastidieuse.

Pour accéder à la fonctionnalité, il faut ouvrir l’application Gmail, appuyer sur l’icône de profil, puis naviguer vers « Gérer votre compte Google » > « Informations personnelles » > « Adresse e-mail ». Une flèche apparaît alors à côté de l’adresse, proposant l’option « Modifier l’adresse e-mail du compte Google ». Si l’option est absente, un changement récent a probablement déjà été effectué.

Aucune date n’a été communiquée pour un éventuel déploiement hors des États-Unis.

Source : Android Authority