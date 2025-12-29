Google Photos arrive enfin sur ces TV mais pas sur celles que vous croyez

Google Photos va débarquer sur de nouveaux appareils. Samsung vient de confirmer que l’application allait bientôt être ajoutée à ses téléviseurs afin de permettre aux utilisateurs de regarder leurs souvenirs sur grand écran. Le constructeur sud-coréen grille étonnamment la politesse à Google TV.

Samsung vient de faire une annonce importante pour ses utilisateurs férus de Google Photos qui bénéficie depuis peu d’une nouvelle option pratique. Le fabricant a confirmé qu’il planchait sur l’intégration prochaine de l’application sur ses téléviseurs. L’objectif étant “d’offrir aux usagers une façon simple de profiter des moments les plus précieux, qu’il s’agisse de voyages, de loisirs ou de souvenirs du quotidien avec leurs proches, désormais sur un écran plus grand et immersif”, indique le communiqué.

3 fonctionnalités Google Photos vont débarquer l’année prochaine sur les téléviseurs Samsung

Cette intégration native de Google Photos se fera en trois temps sur les modèles Samsung AI TV :

Souvenirs : vous allez pouvoir diffuser des sélections personnalisées d’images découpées en fonction des personnes, des lieux et des moments marquants. Cette fonctionnalité sera disponible à partir de mars 2026.

Résultats personnalisés : les utilisateurs pourront (re)découvrir leurs images en diaporama, avec des photos automatiquement regroupées par thème et par souvenir. Cette fonction sera déployée dans le courant de l’année prochaine.

Edition avec l’IA : Nano Banana s’invite dans votre TV Samsung afin de vous permettre de créer des modèles thématiques, d’éditer le style artistique de vos images et de transformer une photo en courte vidéo. Le lancement de cette option est programmé pour fin 2026.

Etonnamment, ce sont les TV Samsung qui ont la primeur sur Google Photos alors qu’on aurait pensé que l’application serait d’abord intégrée nativement sur les écosystèmes TV de Google. Il est certes déjà possible de diffuser des photos et des vidéos sur Google TV. Mais l’expérience est loin d’être optimale, notamment pour les vidéos en 4K, rappelle le site Android Authority.

Il est aussi déjà possible d’utiliser sa photothèque Google Photos comme économiseur d’écran sur Google TV. Mais les utilisateurs ne diraient pas non à davantage de fonctionnalités. Il faudra visiblement patienter un peu plus. L’exclusivité temporaire accordée à Samsung pour la fonctionnalité “Souvenirs” suggère bel et bien un déploiement ultérieur sur d’autres plateformes.

