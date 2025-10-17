Fini le désordre dans Google Photos ! Une nouvelle astuce arrive

Google Photos prépare une petite amélioration très pratique. Le tri de vos photos devrait devenir un peu plus agréable et beaucoup moins chronophage.

© Envato, Google

Google Photos va enfin vous aider à ne plus vous perdre dans vos albums

Entre les souvenirs de vacances, les repas entre amis et les anniversaires, il n’est pas toujours facile de garder sa photothèque bien organisée. La prochaine mise à jour de Google Photos pourrait justement vous faciliter la vie. Une nouvelle fonction a été repérée dans la version 7.49 de l’application, et elle promet de rendre le tri beaucoup plus fluide.

Désormais, une petite étiquette s’affichera au-dessus des photos qui figurent déjà dans un album. En appuyant dessus, vous pourrez accéder directement à l’album en question, sans passer par le menu habituel. Et si une image fait partie de plusieurs albums, un petit menu déroulant permettra de tous les voir d’un coup.

A lire > Google Photos : un nouveau coup de pouce pour embellir vos clichés avant de les partager

Ce qui change avec la nouvelle mise à jour

Jusqu’ici, il fallait ouvrir la fiche d’informations de chaque photo pour savoir dans quel album elle se trouvait. Ce nouvel indicateur visuel rend donc la navigation bien plus intuitive. C’est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment garder leurs albums bien classés ou qui prennent le temps d’organiser leurs souvenirs à la main.

Cette nouveauté s’ajoute aussi à la nouvelle façon dont Google Photos gère les albums et les classe automatiquement, ce qui améliore encore l’expérience globale.

Une autre nouveauté repérée dans cette même version : Google Photos teste un système de notifications pour avertir les utilisateurs quand de nouveaux outils ou modèles créatifs sont disponibles. Il peut s’agir de fonctions comme les collages, les animations et les montages automatiques. Grâce à ces alertes, il sera plus facile de découvrir les nouveautés sans attendre une annonce officielle ou une mise à jour manuelle.

A lire aussi > Avec ces 4 outils, Google Photos va faire de vous le roi du montage vidéo

Pour l’instant, ces changements ne sont pas encore accessibles à tout le monde. Ils ont été découverts en analysant le code de la dernière version publique de l’application. Mais tout indique qu’ils devraient bientôt être déployés à plus grande échelle, probablement dans une prochaine mise à jour stable.

Source : 01net