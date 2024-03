Gemini : cette fonction pratique vous permet d’ajuster les réponses de l’IA

Gemini dispose d’un nouvel outil. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse générée par l’IA, il est désormais possible de la modifier rapidement sans avoir à réécrire votre prompt. Plus courte, plus simple, plus professionnelle… Voici les différentes options disponibles.

Tout récemment, Google Bard a été rebaptisé Gemini. Le géant du Web s’efforce de peaufiner son chatbot pour qu’il puisse tenir tête à ChatGPT et Copilot. Après l’introduction des modèles Gemini 1.5 et 1.5 Pro qui se veulent plus performants, l’agent conversationnel vient de s’agrémenter d’une nouvelle fonctionnalité intéressante. Celle-ci vous donne la possibilité d’affiner les réponses de l’IA générative en quelques clics.

Lorsque vous soumettez un prompt à Gemini, il arrive souvent que la réponse ne corresponde pas à vos attentes. Vous avez alors la possibilité de réécrire votre requête pour affiner le rendu. Ou de simplement actionner l’un des boutons d’ajustement fraîchement ajoutés. Ce faisant, vous pourrez demander à Gemini de vous livrer une réponse plus courte, plus longue, plus professionnelle, plus simple ou plus familière.

Cette fonctionnalité pratique est d’ores et déjà disponible. Et elle ne se cantonne par à la version anglaise de l’agent conversationnel. Nous avons en effet pu constater qu’elle était bel et bien déployée sur la mouture française du chatbot (version Web et application mobile). Dès lors, voici la marche à suivre pour ajuster rapidement les réponses formulées par Gemini :

Ouvrez l’IA Gemini sur votre navigateur.

Saisissez votre prompt.

Une fois que la réponse a été générée, cliquez sur le bouton de modification .

. Sélectionnez l’affinage de votre choix.

Un nouveau texte sera généré avec le ton souhaité.

Sachez que l’option est également disponible sur l’application mobile de l’agent conversationnel. Pour l’actionner :

Ouvrez l’application Gemini.

Ecrivez votre prompt.

Appuyez sur les trois petits points.

Appuyez sur Modifier la réponse .

. Sélectionnez le ton voulu.

A noter que sur l’application, l’option “informelle” remplace l’option “familière”.

On profite de ce petit tutoriel pour vous rappeler qu’il est aussi possible d’accéder à plusieurs variantes de réponses lorsque vous soumettez une requête. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur Afficher les suggestions. Gemini vous proposera alors trois suggestions différentes. Et il sera même possible d’en générer d’autres en appuyant sur le bouton d’actualisation.