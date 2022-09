Google Photos : stupeur, certaines photos sont corrompues

Google Photos en PLS © AndroïFy

Google Photos a récemment eu le droit à une jolie refonte. Pour rappel, ce service permet de stocker vos photos et vos vidéos dans le cloud et d’effectuer des retouches. Vous bénéficiez d’un stockage gratuit de 15 Go. Si vous souhaitez dépasser cette limite, il faut souscrire un abonnement mensuel afin d’obtenir plus d’espace (jusqu’à 2 To).

Certains usagers abreuvent le service depuis moult années afin de centraliser toutes les images qui rythment leur existence. Mais ils étaient loin de penser que la qualité de leurs clichés pouvait se détériorer sur Google Photos. Alors qu’ils visionnaient d’anciens clichés ajoutés à leur compte, des utilisateurs ont constaté dernièrement que certains avaient été corrompus.

Google Photos : des clichés vandalisés, les usagers espèrent un correctif

Apparemment, seules les photos ayant plus de cinq ans sont touchées. Ces dernières sont abîmées par des des fissures profondes. Certaines zones sont floues ou déformées et des points blancs sont apparus de manière inexplicable dessus. Selon les personnes concernées, la corruption persiste lors du téléchargement de l’image.

Mais quel est ce maléfice ? Des dizaines de rapports ont été partagés sur les réseaux sociaux et sur le forum d’assistance de Google Photos. « La plupart des photos datent d’environ 2014. Ce sont des images dont je sais pertinemment qu’elles ont été téléchargées et enregistrées correctement. J’ai remarqué le problème aujourd’hui lors d’un événement ‘Souvenirs’ de photos », fustige notamment Scott Miller 8444.

« Je cherchais de vieilles photos de famille et j’ai remarqué cela sur quasiment toutes. HEY GOOGLE QU’EST-CE QUI SE PASSE ! » déplore un autre usager. Espérons que Google parvienne à déployer rapidement un correctif pour venir à bout de ce problème épineux qui touche visiblement une kyrielle d’utilisateurs. Pour le moment, l’entreprise n’a pas communiqué officiellement sur le sujet.