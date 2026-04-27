Bonne nouvelle : Google Photos met fin à ce bug très agaçant

Les utilisateurs de Google Photos ont des soucis lorsqu’ils téléchargent de gros dossiers remplis de photos et de vidéos sur leur ordinateur, le fichier ZIP ne parvenant pas à s’ouvrir. Un problème qui est désormais corrigé.

© Envato

Vous ne parvenez pas à ouvrir le fichier ZIP de votre sauvegarde Google Photos que vous venez de télécharger sur votre ordinateur ? C’est normal puisqu’un bug provoque la corruption des archives volumineuses de photos et de vidéos. Ce problème, qui touche de nombreux utilisateurs, vient tout juste d’être résolu par Google.

Le dysfonctionnement survenait principalement lors du téléchargement de fichiers de plus de 4 Go via Google One Storage Manager. Le fichier ZIP ne parvenait pas à se créer correctement, empêchant les utilisateurs d’y accéder sur leur PC. Le bug a finalement été corrigé tout récemment. “Tous les nouveaux téléchargements effectués depuis Google Photos via Google One Storage Manager sur votre ordinateur fonctionneront désormais correctement, quelle que soit leur taille”, assure le géant du Web.

A lire aussi > Google Photos accueille deux nouveautés attendues, vous allez gagner du temps

Google Photos : le bug du téléchargement des fichiers volumineux appartient désormais au passé

Autrement dit, tout devrait désormais se télécharger correctement. Si vous avez été victime du bug, deux options s’offrent à vous. Vous avez la possibilité de télécharger à nouveau vos photos et vidéos depuis Google Photos si ces dernières sont toujours dans le cloud. Le système devrait à présent générer correctement le nouveau fichier ZIP.

Si vous ne souhaitez pas (ou ne pouvez pas) tout retélécharger, sachez que Google met à votre disposition un outil de réparation pour les fichiers ZIP corrompus. Il suffit de cliquer sur ce lien et de sélectionner le fichier que vous ne parvenez pas à ouvrir. L’outil tentera alors d’en créer une copie fonctionnelle. Tous les utilisateurs pourront y accéder jusqu’au 1er juin 2027.

L’actualité récente autour Google Photos a également été marquée par l’arrivée d’un nouvel outil de retouche faciale. Celui-ci permet d’éditer les visages simplement sans avoir à basculer sur un éditeur alternatif.