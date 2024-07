Google Photos : vous ne souhaitez plus voir certains visages ? Cette méthode va tout simplifier

Google Photos va bientôt vous laisser masquer encore plus facilement les visages des personnes que vous ne souhaitez plus voir dans vos Souvenirs. Voici comment fonctionnera cette nouvelle méthode.

© Envato

Google Photos ne cesse de s’améliorer avec des fonctionnalités IA ces derniers mois. Tous les utilisateurs peuvent maintenant retoucher leurs photos avec l’intelligence artificielle sur iOS et Android, alors que l’outil n’était disponible que sur Pixel 8 au départ.

Vous pouvez aussi modifier vos Souvenirs sur Google Photos, ces anciens clichés et vidéos regroupés par thème, lieu ou date. L’application vous autorise même à masquer les personnes que vous ne souhaitez pas voir sur vos photos. Il existera bientôt un moyen encore plus simple de le faire.

Google Photos va vous autoriser à masquer des personnes plus facilement

Google Photos vous permettra bientôt de masquer plus facilement les personnes que vous ne souhaitez pas voir apparaître dans vos Souvenirs. Une fonctionnalité inédite a été repérée par Android Authority dans la dernière version de l’application. Voici la nouvelle méthode grâce à laquelle vous pourrez bientôt masquer des personnes et des animaux sur Google Photos :

Sélectionner une photo dans Souvenirs et glissez vers le haut

Cliquer sur les trois points situés à côté d’un visage qui apparaît dans la section Personnes

Appuyer sur « Masquer le visage dans les souvenirs »

Choisir d’afficher cette personne moins souvent ou de la masquer complètement

© Android Authority

Il s’agit d’un moyen beaucoup plus rapide de masquer les personnes et les animaux de votre choix. Pour le moment, il faut absolument cliquer sur votre profil puis vous rendre dans les paramètres de l’application et différents sous-menus pour effectuer cette action.

À lire > Voici une liste des meilleurs logiciels gratuits pour classer et trier vos photos

Reste à savoir quand cette nouveauté de Google Photos sera disponible. A priori, les utilisateurs Android pourront la découvrir dans les prochaines semaines. Rappelons que si vous manquez de place sur votre compte Google à cause de photos, une astuce existe pour libérer énormément d’espace.