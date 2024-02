Google Maps : l’option “itinéraire en un clin d’œil” va vous simplifier la vie, comment l’activer ?

Google Maps dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité nommée “itinéraire en un clin d’oeil”. Celle-ci permet d’afficher des informations plus détaillées sur votre trajet sans avoir à lancer la navigation. Voici comment l’activer sur votre application iOS ou Android.

© Envato

Google Maps a fait peau neuve il y a quelques jours avec des refontes sur la recherche d’itinéraire et sur les fiches des lieux d’intérêt. Dans la foulée, nous avons appris que l’application prévoyait de simplifier la recherche de stations de recharge Plug & Charge. Et pour bien finir le mois de février, une nouvelle fonctionnalité annoncée il y un an vient enfin d’arriver sur la version stable de l’application mobile.

Nommé “itinéraire en un clin d’œil”, ce nouvel outil permet d’afficher des informations plus détaillées sur votre trajet sans que vous ayez à activer la navigation à proprement parler. Concrètement, la fonctionnalité vous indiquera l’heure d’arrivée prévue et vous dira où tourner (via une flèche) directement sur l’aperçu de l’itinéraire ou sur l’écran de verrouillage. Habituellement, ces informations apparaissent seulement quand vous avez lancé le mode de navigation (en appuyant sur Démarrer).

A lire > Google Maps va se transformer en guide touristique grâce à l’IA

Cette nouvelle option est désactivée par défaut. Une fois enclenchée, elle mettra à jour les informations liées à votre trajet en temps réel, que vous ayez démarré la navigation ou non. Cette nouveauté sera forcément bien accueillie par les utilisateurs habitués à simplement survoler la carte pour se repérer (au lieu de passer en vue à la première personne ). Voici la procédure pour activer l’outil “itinéraire en un clin d’œil” sur Google Maps :

Mettez à jour Google Maps si ce n’est pas déjà fait.

si ce n’est pas déjà fait. Ouvrez l’application.

Cliquez sur l’icône de votre profil.

Appuyez sur Paramètres > Paramètres de navigation .

. Activez l’option “itinéraire en un clin d’œil” (quasiment tout en bas).

© Tom’s Guide

C’est tout, vous savez désormais comment activer l’outil “itinéraire en un clin d’œil”. Sachez qu’il existe plein d’autres fonctionnalités insoupçonnées sur l’application de navigation. Nous avons d’ailleurs consacré un dossier complet qui vous révèle toutes les options incontournables de Google Maps.

Google Maps dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité.

Baptisée “itinéraire en un clin d’oeil”, elle permet de simplifier la navigation.

Une fois activée, l’application mettra à jour l’heure d’arrivée et les directions à prendre même si vous n’avez pas lancé la navigation.