Google Photos vous préviendra bientôt si une image a été retouchée par l’IA

Si la retouche d’images et la génération d’images par Intelligence artificielle permettent une créativité avancée et la réalisation de sujets photographiques de qualité, ces fonctions permettent aussi de créer des deep fakes ou des fakes news, ces fausses informations qui paraissent vraies.

Dans un but de transparence et pour éviter que les utilisateurs puissent être trompés, Google a pris une décision quant aux images générées ou modifiées à partir de son système d’intelligence artificielle et les outils liés présents dans Google Photos.

Par le passé, lorsqu’un utilisateur réalisait des retouches dans Google Photos en utilisant les outils Magic Editor, Magic Eraser et Zoom Enhance, l’application inscrivait dans les métadonnées du fichier avec quel outil la photo avait été modifiée. C’est déjà bien, mais pas assez visible pour le commun des mortels (vous savez où on trouve les métadonnées d’un fichier, vous ? Bon, peut-être, mais ce n’est pas le cas de tout le monde, et ce n’est pas accessible depuis Google Photos).

Comment savoir si une image a été modifiée par IA dans Google Photos ?

Dans une communication sur le blog de Google faite par John Fisher, Directeur de l’ingénierie pour Google Photos et Google One, indique qu’à partir d’aujourd’hui (enfin le temps que cela soit déployé dans les mises à jour), les informations de transformation d’une image seront accessibles directement depuis l’onglet information dans Google Photos.

Lorsque vous ouvrez une image avec Google photo, vous pouvez accéder à des informations telles que l’appareil photo qui a pris le cliché (avec des informations telles que l’ouverture, les ISO, etc.), le nom de l’image (avec sa taille, sa résolution, etc.), si elle se trouve sur votre appareil et si elle a été sauvegardée sur votre compte cloud. Si vos photos sont géolocalisées, l’emplacement où la photo a été prise apparaît également.

À partir de la prochaine mise à jour, vous pourrez aussi, en bas de cette liste, obtenir des informations sur les étapes de modification de l’image. Une rubrique AI info apparaitra indiquant quelle IA a été utilisée et s’il s’agit d’une génération ou d’une édition, comme on peut le voir sur cette capture partagée sur le blog de Google :

Google Blog

Pour rappel, pour obtenir des informations d’une image, vous devez l’ouvrir dans Google Photo, puis cliquer en haut à droite de l’écran sur le bouton contenant trois petits points.

Cela permet d’ouvrir un menu spécial qui permet d’ajouter la photo à un album, de la déplacer dans le dossier Archives, de la supprimer de l’appareil (si elle a été sauvegardée dans le cloud), de l’ajouter dans le dossier verrouillé, de l’utiliser Comme (fond d’écran, etc.), de lancer un diaporama (vers les photos antérieures), et de créer (une vidéo, un montage, une photo cinématique). Vous pouvez aussi ajouter des effets directement.

C’est sous ce menu qu’apparaissent les informations du fichier que nous avons citées précédemment.

Google Photos, capture d’écran

Si la retouche d’image n’est pas quelque chose de nouveau, notamment grâce à Photoshop et compagnie, l’IA la rend accessible à tous et permet de créer aisément des illusions plus vraies que nature.