Google vous offre Stadia Pro gratuitement pendant deux mois : comment s’inscrire et jouer ?

Si vous hésitiez encore à tester la plateforme de jeu en streaming Google Stadia, c’est le moment de vous lancer. Le géant américain a décidé de profiter de cette période de confinement pour séduire de nouveaux abonnés en proposant deux mois d’abonnement Stadia Pro gratuits.

Crédit : Google Stadia

Pour rappel, la formule Stadia Pro est normalement facturée 9,99 euros par mois. Cette offre vous donnera accès à la plateforme Stadia et donc à son catalogue de jeux payants, mais aussi à une sélection variée de 9 jeux gratuits. Cette liste comprend ce mois-ci les titres : Destiny 2 : The Collection GRID, GYLT, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest : Hand of Gilgamech et Thumper. D’autres jeux seront sûrement ajoutés le mois prochain. Si vous ne poursuivez pas votre abonnement à l’issue des deux mois gratuits, ces titres ne seront plus accessibles, mais vous conservez ceux que vous aurez achetés.

Comment profiter des deux mois de Google Stadia Pro gratuits ?

Cette promotion annoncée hier est valable pendant 48h. Si vous souhaitez en profiter, ne perdez pas de temps et rendez-vous sur le site de Stadia. Vous devrez vous inscrire au service avec votre compte Google. On vous demandera de fournir vos données de carte bancaire, mais aucun montant ne vous sera facturé avant la fin des deux mois. Vous pourrez vous désabonner facilement à l’issue de cette période gratuite si vous ne souhaitez pas conserver l’abonnement. Sinon, les 9,99 euros du mois suivant seront prélevés automatiquement.

Après l’inscription sur Stadia.com, il suffit de télécharger l’application Stadia Android ou iOS. Une fois celle-ci installée, vous pourrez commencer à jouer sur votre smartphone compatible, tablette Chrome OS ou ordinateur (via le navigateur Chrome). À moins que vous n’utilisiez un Chromecast Ultra, vous n’avez pas besoin de la manette officielle Google Stadia. Une manette de jeu ordinaire ou votre souris et clavier suffisent.

Enfin, sachez qu’en raison de la crise de COVID-19 et de l’adoption massive du télétravail, Google Stadia a décidé lui aussi de limiter son impact sur l’encombrement du réseau Internet. La définition par défaut de la version Stadia Pro, qui est habituellement la 4K, est en ce moment limitée à 1080p.

Pour ceux qui seraient déjà abonnés à la formule Google Stadia Pro, les deux prochains mois vous seront offerts automatiquement. Pour les autres, c’est l’occasion idéale d’essayer le service et de faire passer le temps sans dépenser d’argent pendant le confinement. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur la plateforme avant de vous lancer dans l’inscription, consultez notre test complet de Google Stadia.

Source : TECH POWER UP