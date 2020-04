Microsoft xCloud : les inscriptions à la bêta du service de cloud gaming sont ouvertes

Crédit : Microsoft

Le projet xCloud a été dévoilé pour la première fois en 2018 par Microsoft. Depuis, le service de cloud gaming a parcouru du chemin. En 2019, plus précisément en octobre, Microsoft a lancé une version bêta aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Corée du Sud disponible pour les possesseurs d’un appareil Android 6.0 et d’une manette sans fil Xbox One. Quelques jours après, la firme de Redmond a dévoilé un adaptateur mobile pour les manettes Xbox One, le Moga Mobile Gaming Clip. La preview de xCloud dans ces trois pays s’est révélée tellement concluante que Microsoft a ajouté 50 jeux à son service de cloud gaming en novembre. Ensuite, les utilisateurs d’iOS ont pu profiter d’une bêta fermée aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni en février. À moins d’avoir utilisé un VPN, les joueurs français n’ont donc toujours pas eu l’occasion de tester xCloud, du moins jusqu’à présent.

Le déploiement en Europe se fera progressivement

Microsoft va donc progressivement déployer la preview de xCloud en Europe de l’Ouest dans les pays suivants : France, Belgique, Danemark, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne et Suède. Pourquoi progressivement ? Vous l’aurez deviné, la pandémie de Covid-19 est une fois de plus responsable. « Nous savons que le jeu vidéo est un moyen important pour les personnes de rester connectées, en particulier durant cette période de confinement, mais nous reconnaissons également à quel point la bande passante Internet a été impactée par la pression sur les réseaux régionaux puisque beaucoup de personnes restent à la maison et se connectent en ligne » a déclaré Catherine Gluckstein, la chef de produit de Project xCloud.

D’ailleurs, étant donné qu’Apple limite toujours les services de cloud gaming, la preview ne sera pas disponible sur iOS. Néanmoins, vous pourrez accéder à une dizaine de jeux depuis votre appareil Android et prochainement depuis un ordinateur sous Windows 10.

Les participants seront sélectionnés au fur et à mesure

Même si la preview n’est pas immédiatement disponible, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à la bêta en cliquant sur ce lien. Il vous suffit d’avoir un compte Microsoft/Xbox Live et de remplir le formulaire qui vous sera proposé.

Le formulaire à remplir / Microsoft

Les participants à la preview seront sélectionnés au fur et à mesure comme l’a précisé Catherine Gluckstein : « nous continuons d’évaluer la situation du Covid-19 et commencerons à déployer la preview de Project xCloud dans les 11 pays d’Europe de l’Ouest lorsque nous serons convaincus qu’il est raisonnable de le faire. Nous adopterons une approche mesurée pour aider à préserver l’accès à Internet, en commençant la preview avec un nombre limité de personnes sur chaque marché et en ajoutant plus de participants au fil du temps ».

Nous ne savons donc pas précisément quand la preview de xCloud sera disponible en France. Pour le moment, vous ne pouvez que vous inscrire à la bêta et croiser les doigts pour espérer faire partie des premiers participants sélectionnés par Microsoft.

Sources : The Verge, Microsoft