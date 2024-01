Copilot arrive sur iPhone, comment utiliser gratuitement GPT-4 et DALL-E 3

Bonne nouvelle, Microsoft vient de lancer l’application Copilot sur iOS. Les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais accéder facilement au chatbot et à ses fonctionnalités génératives poussées qui s’appuient sur GPT-4 et DALL-E 3.

© Envato

Dans un souci d’harmonisation, Bing Chat se nomme désormais Copilot. Microsoft compte bien attirer un maximum d’utilisateurs dans les filets de son IA générative. Déjà disponible sur Windows 11, celle-ci s’invitera également prochainement sur Windows 10. Mais ce n’est pas tout. Les utilisateurs peuvent aussi utiliser Copilot depuis un navigateur ou passer par l’une des deux applications mobiles fraîchement créées.

Après avoir lancé l’application Android Copilot il y a quelques jours, Microsoft vient de lâcher dans la nature son homologue sur iOS et iPadOS. L’application Copilot pour iPhone et iPad est enfin disponible sur l’App Store. Création de texte, d’images, génération de code… Les utilisateurs peuvent d’ores et déjà la télécharger pour bénéficier de ses fonctionnalités génératives de premier ordre.

Comme ChatGPT, qui bénéficie également d’une application mobile, Copilot s’appuie sur GPT-4. Il faut toutefois souscrire un abonnement pour utiliser le modèle dernier cri sur le chatbot d’OpenAI. Sans cela, vous devrez vous contenter du modèle GPT-3,5. A l’inverse, vous pouvez profiter gratuitement des atouts de GPT-4 sans rien débourser sur Copilot.

L’agent conversationnel de Microsoft est également capable de créer des images en s’appuyant sur DALL-E 3. Il vous suffit de les décrire avec des mots simples et de laisser la magie s’opérer. Le générateur d’OpenAI est également intégré depuis peu sur ChatGPT mais là aussi, il faut payer pour y avoir accès.

L’arrivée de l’application Copilot sur iOS vous permet ainsi de profiter des dernières technologies d’OpenAI sans avoir à payer un abonnement. Si ChatGPT Plus offre théoriquement de meilleures performances, avoir une telle alternative gratuite à disposition est une bonne nouvelle pour les utilisateurs

Il ne vous reste plus qu’à tester Copilot sur votre iPhone en lui soumettant un prompt. Rédaction d’un mail professionnel, préparation d’une réunion, création d’images pour illustrer un projet… Les possibilités sont légion. Accédez à la fiche ci-dessous pour télécharger l’application et envoyez vos premières requêtes !