Green Lantern : ce que Ryan Reynolds pense du casting de Guy Gardner

Après un parcours remarqué dans American Horror Story, Guy Gardner rejoint donc officiellement le casting de Green Lantern, produit par HBO Max. Et le comédien Ryan Reynolds n’a pas hésité une seule seconde à donner son avis sur cette annonce, avec une bonne dose de second degré. Il faut dire que le comédien ne garde pas un bon souvenir de son passage dans le costume du super-héros. Et pour cause : le film initial reste encore aujourd’hui un énorme loupé. Mais l’arrivée de cette nouvelle série pourrait enfin redonner ses lettres de noblesses à Green Lantern.

En développement depuis 2019, ce nouveau projet promet de faire oublier le passé. Avec son casting trois étoiles et la promesse d’un arc narratif fidèle aux bandes-dessinées originales, Green Lantern enthousiasme déjà les fans du monde entier.

Ryan Reynolds valide le casting

Non sans effronterie, Ryan Reynolds n’a pas pu s’empêcher de donner son avis sur le casting de Guy Gardner. Via ses réseaux sociaux, le comédien s’est donc amusé à poster la phrase suivante : « c’est exactement ce que j’avais prédit ». Même si son physique ne colle pas exactement au rôle, l’arrivée de Gardner semble être accueillie favorablement par les fans du genre. Ryan Reynolds, lui, semble avoir tiré définitivement une croix sur le sujet, mais ne peut s’empêcher de mettre son grain de sel.

Quoi qu’il en soit, le projet donne déjà l’eau à la bouche. Les quelques lignes de présentation de la série suscitent déjà un intérêt grandissant sur la toile. « Green Lantern réinvente la licence classique DC Comics à travers une histoire qui se déroule sur plusieurs décennies et dans plusieurs galaxies, et qui commence sur Terre en 1941 avec le tout premier Green Lantern, l’agent du FBI secrètement gay Alan Scott, et en 1984, avec le mâle alpha arrogant Guy Gardner et la demi-extraterrestre Bree Jarta. Ils seront rejoints par une multitude d’autres Lanternes – des favoris des comics et des héros inédits » peut-on ainsi lire sur le communiqué officiel.

La série n’a pas encore de date de sortie officielle. Il faudra donc s’armer de patience pour découvrir les premiers épisodes. Réalisé par l’emblématique Seth Grahame-Smith, Green Lantern promet de faire sensation. On imagine déjà de superbes effets visuels et un scénario taillé sur mesure pour un projet plus qu’ambitieux. Affaire à suivre !

