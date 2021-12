GTA 5 : ce mod reproduit la scène épique entre Franklin et Lamar qui se disputent

Un joueur de GTA 5 a reproduit une scène culte du jeu où Franklin et Lamar, deux personnages, se disputent. Il a utilisé un mod pour remplacer Lamar par une version plus âgée de Franklin qui se moque donc de lui-même en plus jeune.

En attendant la sortie de GTA 6 dont le développement rencontre des problèmes, les joueurs trouvent de nouvelles choses à faire sur GTA 5, plus de 8 ans après la sortie du jeu.

Franklin se moque de lui-même en plus jeune dans GTA 5 – Crédit : Killaz

Une scène de l’histoire principale de GTA 5 est devenue culte auprès de la communauté alors qu’elle ne joue pas un rôle majeur pour l’intrigue. Il s’agit de la scène finale de la mission « Franklin et Lamar » qui est la première mission du jeu à Los Santos.

Cette scène culte de GTA 5 a déjà été moddée d’innombrables fois

Le personnage jouable, Franklin Clinton, travaille pour un concessionnaire avec Lamar Davis. Dans la mission, les deux hommes volent des voitures de sport pour les ramener au concessionnaire. La mission se termine lorsqu’ils rentrent tous les deux chez Franklin. Lamar lui demande s’il peut venir passer un moment chez lui, ce que Franklin refuse catégoriquement. Les deux hommes se disputent alors. Lamar se moque de Franklin et de sa coupe de cheveux avant de partir.

Le youtubeur « Killaz » a eu l’idée de reproduire ce classique de GTA 5 en y apportant quelques modifications. Comme vous pouvez le voir ci-dessous dans la vidéo qu’il a partagée, Franklin ne se dispute pas avec Lamar, mais avec la version plus âgée de lui-même.

Le joueur n’a pas précisé comment il a récréé cette scène, mais il s’est probablement servi d’un mod. La communauté de moddeurs de Grand Theft Auto : V a toujours été très active et elle l’est encore aujourd’hui. Par exemple, cette scène a déjà été reproduite une multitude de fois avec des mods. Lamar a été remplacé par Dark Vador, le chien Chop du jeu, le Joker et même Toad de l’univers Nintendo. D’ailleurs, les acteurs Gerald Johnson et Shawn Fonteno qui ont doublé Lamar et Franklin ont eux-mêmes reproduit la scène dans la vraie vie. La vidéo postée cette année que vous pouvez voir ci-dessous a déjà récolté plus de 10 millions de vues.

Source : Screen Rant