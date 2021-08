GTA 5 : un fan a passé 400 heures sur cette carte du jeu imprimée en 3D

Un fan de GTA 5 a recréé la carte du jeu jusque dans ses moindres détails. La carte a été imprimée en 3D sous forme de plusieurs segments qu’il a assemblés à la main. Il a passé plus de 400 heures à récupérer les données nécessaires et à créer cette carte.

Un fan de GTA 5 a relevé le défi de recréer l’impressionnante carte du jeu en 3D. Le jeu de Rockstar Games étant un monde ouvert, sa carte est très détaillée avec différents environnements urbains et naturels. GTA 5 se déroule principalement dans la ville fictive de Los Santos qui se trouve dans l’état de San Andreas. Le jeu est d’ailleurs la 3e meilleure vente de jeux vidéo de tous les temps, ce qui explique sa popularité auprès des joueurs.

Downtown Los Santos de GTA 5 en 3D – Crédit : Dom Riccobene

Dom Riccobene est un concepteur de produits. Il partage régulièrement sur les réseaux des sculptures en 3D qui sont créées à base de données réelles de l’environnement. Il a par exemple déjà fait le parc national de Zion dans l’Utah, le Grand Canyon ou encore le mont Hood dans l’Oregon.

Après la carte 3D de GTA 5, celle de Red Dead Redemption 2 est la prochaine

La dernière création en date de Dom Riccobene et l’un de ses plus projets les plus ambitieux est donc la carte de Grand Theft Auto V. Il s’est lancé dans ce projet à cause de la crise sanitaire qui l’empêchait de recréer de véritables lieux. Le concepteur de produits a passé plusieurs centaines d’heures dans GTA 5 pour récupérer toutes les données nécessaires.

Dom Riccobene a rapporté à Kotaku qu’il estime avoir passé plus de 400 heures sur la carte de GTA 5. Il n’a pas eu besoin de terminer le jeu en tuant 726 personnes, mais seulement d’utiliser un script. Celui-ci « fonctionne dans le jeu et collecte les élévations du sol dans un rayon de 500 à 1 000 mètres autour du joueur lorsque vous appuyez sur une touche de raccourci, ajoutant jusqu’à plus de 1 000 000 de points de données par analyse ».

Il a partagé une vidéo de sa création que vous pouvez retrouver ci-dessus sur son compte Twitter. La vidéo est rapidement devenue virale, prouvant à quel point le projet est impressionnant pour tous les fans du jeu de Rockstar Games. Dom Riccobene a dévoilé que c’est « le projet le plus agréable et le plus techniquement difficile » sur lequel il n’a jamais travaillé.

Désormais, le prochain projet sur lequel Dom Riccobene travaille est la carte entière de Red Dead Redemption 2. Celle-ci contient évidemment moins de gratte-ciels. Néanmoins, ses paysages divers et variés demanderont autant de précision pour être fidèlement imprimés en 3D.

Source : ComicBook