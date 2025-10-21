Quand verra-t-on le prochain trailer de GTA 6 ? Les spéculations se multiplient

Le troisième trailer pourrait bien arriver dans les jours qui viennent, mais rien n’est confirmé pour l’instant. Les joueurs devront encore patienter et analyser chaque indice laissé par Rockstar Games pour deviner la prochaine étape.

Rockstar tease GTA 6, mais aucune date officielle

Les fans de GTA 6 trépignent d’impatience. Depuis le dernier trailer publié en mai 2025, peu d’informations sont sorties, et chaque nouvelle image devient un sujet de discussion et de spéculation. Les joueurs veulent savoir quand sortira le troisième trailer et quand ils pourront précommander le jeu. Comme toujours avec Rockstar Games, le mystère reste entier, et les théories les plus folles circulent sur les forums et les réseaux sociaux.

Le jeu, initialement prévu pour cet automne, a été repoussé au 26 mai 2026. Les fans espèrent que cette date sera respectée, mais ils restent prudents. En attendant, ils scrutent chaque détail du second trailer pour y trouver des indices sur la suite.

Novembre, mois clé pour GTA

Après la célèbre théorie de la lune en 2023, une nouvelle hypothèse attire l’attention : le 8 novembre 2025. Dans le second trailer, à 33 secondes, on voit Jason Duval, l’un des personnages principaux, braquer un magasin. Sur sa montre, il est indiqué 11h08, ce que certains interprètent comme 11/08, soit le 8 novembre.

Cette idée est bien sûr spéculative. Mais pour les amateurs d’easter eggs, elle pourrait annoncer un événement important. Le 8 novembre 2023, Sam Houser, président et cofondateur de Rockstar Games, avait déjà fait une annonce officielle sur GTA 6 via la plateforme X (Twitter). Les fans imaginent donc que novembre est un mois stratégique pour la communication autour du jeu.

Plusieurs éléments renforcent cette hypothèse

Tout d’abord, Take-Two Interactive, l’éditeur de Rockstar, tiendra son bilan trimestriel le 6 novembre, un moment souvent utilisé pour de grosses annonces. Ensuite, en 2012, le second trailer de GTA 5 avait été publié en novembre, accompagné d’une preview exclusive de Game Informer. Aujourd’hui, Game Informer a laissé entendre qu’ils préparaient un mois de novembre chargé, avec des exclusivités à venir.

Certains fans imaginent donc un scénario similaire : un troisième trailer de GTA 6 en novembre 2025, peut-être accompagné d’une annonce ou d’un événement spécial. Une sorte de répétition de novembre 2012, mais pour GTA 6 cette fois.

