GTA 6 : attention à ces fausses images qui tournent sur les réseaux sociaux

À quelques mois de la sortie de GTA 6, l’impatience des joueurs atteint des sommets. Jusqu’à pousser certains à générer de fausses images de gameplay avec l’IA, alimentant une vague de rumeurs dont la communauté se serait bien passée.

C’est la dernière ligne droite pour GTA 6, censé sortir en novembre prochain sur les consoles actuelles. Alors que les joueurs attendent le lancement de la campagne promotionnelle, il est bon de leur rappeller qu’il faut se méfier des images qui tournent sur les réseaux sociaux. Et pour cause, certaines sont tout bonnement générées par l’intelligence artificielle.

Sur Reddit, une publication a notamment été massivement partagée ces derniers jours. On y voit Jason, l’un des personnages jouables, en train de se promener dans les Leonida Keys. La capture d’écran est incroyablement détaillée mais il s’agit d’une fausse image de gameplay créée par ChatGPT.

De fausses captures d’écran de GTA 6 générées par l’IA

L’initiative divise dans la communauté. Certains fans estiment que l’image fabriquée s’appuie sur les fuites et les bandes-annonces déjà dévoilées, ce qui la rendrait suffisamment crédible pour aider les joueurs à imaginer le rendu final de GTA 6. “Les gens détestent l’IA mais c’est tellement génial de voir à quoi le jeu pourrait ressembler”, applaudit un fan sous la publication Reddit.

D’autres, en revanche, jugent cette fausse capture d’écran peu réaliste, dénonçant une création qui ne fait qu’alimenter la désinformation autour du jeu. “Sérieusement, pourquoi fausser ce à quoi le jeu pourrait ressembler ?” s’agace un internaute. “Pourquoi ne pas regarder les images officielles du vrai jeu au lieu d’un mashup étrange ?” renchérit un autre.

Les images de GTA 6 générées par l’IA circulent en effet largement sur les réseaux sociaux. Elles peuvent facilement être considérées comme de véritables fuites, notamment lorsqu’elles sont repartagées par des internautes qui ne précisent pas leur origine. De quoi alimenter la confusion dans la communauté qui n’en peut plus d’attendre la sortie du successeur de GTA 5.

Soyez donc prudents lorsque vous tombez sur des images de GTA 6 sur la toile. Méfiez-vous aussi des fausses versions du jeu qui embarquent des malwares. De nouvelles captures d’écran devraient être partagées prochainement, la troisième bande-annonce était attendue cet été.