GTA 6 serait repoussé, clap de fin pour un site pirate aux 10 millions de visites mensuelles : c’est le récap’ !

Tous les matins (sauf le dimanche et le lundi), on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Ce vendredi, on découvrait la sortie du Bluetooth 6.0, la confirmation de l’existence de la PS5 Pro, et que Android 16 pourrait introduire une refonte du panneau de notifications et des paramètres rapides. Ce mardi, c’est GTA 6, piratage, et iPhone 16. Bonne lecture !

Apple officialise l’iPhone 16, un smartphone taillé pour l’IA

Crédit : Apple

Apple tenait ce lundi 9 septembre sa keynote 2024, intitulée “Glowtime” cette année. La firme à la pomme y a présenté ses nouveaux produits phares, notamment l’iPhone 16. Ce nouveau smartphone se décline comme d’habitude en quatre modèles : l’iPhone 16 de base, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Les améliorations pour les deux premiers modèles ne sont pas des moindres cette année, avec notamment un nouveau bouton dédié à la photo, et la puce A18 équipée d’un NPU à même de faire tourner les fonctions d’IA d’Apple Intelligence.

Le site de streaming illégal KimCartoon ferme ses portes

© Envato

C’est une fin d’été compliqué pour ceux qui aiment regarder gratuitement des animes. Après la fermeture de nombreux sites de streaming illégal spécialisés dans ce domaine la semaine dernière, c’est au tour d’un autre géant du dessin animé de fermer ses portes : KimCartoon. Après de longues années de loyaux services à ses 10 millions de visiteurs mensuels, le site ferme mystérieusement ses portes. En effet, on ne sait pas vraiment pourquoi KimCartoon tire sa révérence aussi soudainement. Aucune autre annonce n’a été faite au préalable. En visitant la page du site, celle-ci affiche depuis mardi dernier un triste message.

GTA 6 pourrait être repoussé, une fuite annonce une nouvelle fenêtre de sortie

Crédit : Take-Two Interactive



La grève de la SAG-AFTRA laissait augurer un report de GTA 6. Un porte-parole avait toutefois tenu à rassurer la communauté, assurant que le ne serait pas impacté par le mouvement. Nous ne sommes toutefois pas à l’abri d’un report de GTA 6 si l’on en croit une nouvelle fuite. Celle-ci nous vient du leaker @billsyliamgta qui jouit d’une certaine crédibilité après avoir révélé avec précision la date de sortie de la première bande-annonce de GTA 6. Assurant s’appuyer sur les propos de “plusieurs développeurs répartis dans deux studios”, l’informateur affirme que le futur blockbuster sera finalement lancé à la mi-2026 plutôt que fin 2025 comme c’était prévu initialement. Rockstar peinerait-il à finaliser le développement du jeu ?