GTA : bientôt des remasters de GTA 3, Vice City et San Andreas ?

En attendant la sortie de GTA 6, Rockstar Games pourrait avoir prévu de faire patienter les joueurs avec un remaster de la trilogie. Ces derniers jours, les rumeurs au sujet de la franchise Grand Theft Auto sont nombreuses. La plupart concernent GTA 6 et sa carte avec Vice City et l’Amérique Latine, mais il y en a aussi sur de nouveaux jeux. Enfin, il s’agit plus précisément de remasters.

De même que BioWare qui vient de sortir la trilogie remastérisée de Mass Effect qui est d’ailleurs bien moins chère sur Xbox Game Pass Ultimate (mais ce n’est pas la Legendary Edition), Rockstar Games pourrait sortir les remasters de GTA 3 (2001), GTA Vice City (2002) et GTA San Andreas (2004). Cela n’a évidemment pas encore été officiellement confirmé, mais plusieurs rumeurs pointent déjà dans la même direction.

Une trilogie remastérisée de GTA ou une fausse piste ?

Plus tôt cette semaine, une annonce de Rockstar Games a mis la puce à l’oreille des joueurs. En effet, celui-ci a partagé des détails sur les mises à jour de GTA Online et Red Dead Online sur son blog. Le développeur a conclu en annonçant que : « en l’honneur du 20e anniversaire de Grand Theft Auto III, nous aurons encore plus de surprises amusantes à partager, y compris certaines spécialement pour les joueurs de GTA Online ». Cela signifie donc que les nouveautés ne concerneront pas exclusivement GTA Online. Rockstar Games serait-il en train de teaser un remaster de GTA 3 ?

De plus, la société mère Take-Two Interactive a annoncé la sortie de 21 jeux avant le 31 mars 2022, comme l’a rapporté l’utilisateur « @TezFunz2 » en reprenant le tweet de Daniel Ahmad sur Twitter. Sur ces 21 jeux, 6 sont de nouvelles itérations de titres déjà sortis. Cela concerne donc les remasters et les remakes. Cette nouvelle et celle des surprises concernant GTA 3 indiquent donc fortement une trilogie remastérisée de GTA.

Hmm, this and "fun surprises" for GTA III 20th anniversary. Things are getting interesting. https://t.co/ZNlfOwPf4Q — Tez2 (@TezFunz2) May 18, 2021

Bien entendu, Take-Two Interactive ne gère pas que Rockstar Games et la franchise GTA. Il y a aussi 2K (NBA, WWE, PGA, etc.) et Private Division (The Outer Worlds, Kerbal Space Program 2, etc.). Les 21 jeux prévus dont les 6 itérations pourraient donc être des jeux totalement différents de GTA. Quoi qu’il en soit, les joueurs sont tout de même impatients d’en apprendre davantage. Ils attendent surtout GTA 6 qui serait prévu pour 2023 et qui est déjà en cours de développement.

