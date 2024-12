GTA6 : un monde fait main ou une génération procédurale ? L’indiscrétion d’un employé sème le doute

Crédit : Take-Two Interactive

Le dernier blockbuster de Rockstar Games fait tourner toutes les têtes ces derniers temps et les rumeurs vont bon train. Entre une date de sortie repoussée de fin 2025 à mi 2026, et une nouvelle bande-annonce qui devrait être dévoilée demain, les réseaux sociaux pullulent de fuites et de publications sensationnelles.

Mais celle qui a retenu toute notre attention, c’est l’utilisation controversée du modèle procédural pour GTA 6, par rapport à la création d’un monde “artisanal”. Pour Red Dead Redemption 2 (RDR2), Rockstar Games avait précédemment commencé par un système procédural, pour ensuite faire machine arrière et recrée l’univers du Far West et des Westerns entièrement à la main. Les joueurs et les critiques avaient salué la qualité des images et placé RDR2 au sommet du podium.

Bien que l’usage de la méthode procédurale permette d’accélérer la production de jeux AAA, elle est vivement critiquée, comme ce fut le cas pour Starfield. Il était impossible pour les développeurs de mettre de la vie sur les 1000 planètes du jeu en les créant de toutes pièces à la main et pourtant, les fans n’ont pas été tendres sur cette controverse.

La génération procédurale va-t-elle être utilisée dans GTA 6 ?

Le développement de GTA 6 s’annonce encore plus difficile et compliqué, non seulement parce qu’il y a beaucoup d’éléments et de scripts à gérer, mais aussi parce que ce monde ouvert et ce type de jeu promettent une liberté incroyable, et donc des comportements aléatoires dans toutes les situations. Il est également prévu qu’il y ait bien plus d’événements aléatoires que dans GTA5 et RDR2.

Sur le profil LinkedIn d’un développeur (en poste sur GTA 6 depuis 2020), on peut lire clairement : “Il s’agit de l’intégration des nouvelles technologies et de la recherche dans le pipeline du moteur, comme le ray tracing, le système d’éclairage global, la génération procédurale d’objets et d’environnements de jeu, et divers autres systèmes techniques au sein du noyau du moteur.”

Nous n’avons, bien sûr, aucune information plus précise sur cette déclaration n’est venue rassurer les fans.