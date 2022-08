Halo 2 : il empoche 20 000 $ en réussissant ce défi quasiment infaisable !

JerValiN a réussi le défi lancé par Cr1tikal – Crédit : Capture d’écran Twitch

Certains joueurs ne lâchent rien, montrant une détermination impressionnante pour atteindre leurs objectifs in game. Nous en avons une nouvelle illustration avec JerValiN qui est parvenu à relever un défi qui semblait impossible jusqu’alors. Souvenez-vous, le streamer Cr1tikal avait agité la communauté Halo le mois dernier en promettant une récompense de 5000 dollars à celui qui finirait Halo 2 en mode LASO.

Ce dernier associe le mode de difficulté légendaire avec l’activation de tous les crânes, des modificateurs qui pimentent encore plus la partie. Pour ce défi, Cr1tikal exige toutefois la désactivation du crâne « Envie », qui camoufle le personnage. Qui plus est, il faut finir l’aventure sans mourir une seule fois, un impératif qui accroît considérablement la faisabilité de la chose.

Les challengers doivent en outre diffuser leurs tentatives en live sur YouTube ou Twitch. Constatant qu’aucun joueur ne parvenait à réaliser le défi, Cr1tikal avait augmenté la récompense, celle-ci passant à 20 000 dollars.

Halo 2 : un défi rondement mené

De quoi donner des ailes au streamer JerValiN. Après de nombreuses tentatives, il est parvenu à venir à bout d’Halo 2 sans trépasser une seule fois malgré la difficulté extrême. Pour ce faire, il a dû mettre à profit une kyrielle de compétences et d’astuces, mobilisant notamment un aéronef d’assaut Banshee lors du combat contre Tartarus, le boss final. Une fois ce dernier mis au tapis, il a exulté comme vous pouvez le voir dans la rediffusion Twitch disponible ici.

JerValiN est un joueur assidu de la franchise. Il était d’ailleurs le premier à avoir réalisé le défi Legendary All Skulls On sur Halo 2. Sauf que celui-ci avait été effectué en gardant le crâne « Envie » activé. À l’époque, son run réussi lui avait pris 5 heures, 54 minutes et 40 secondes. Son dernier exploit a quant à lui été réalisé en 6 heures, 29 minutes et 44 secondes. Il lui permettra de rester dans la postérité et de garnir sensiblement son compte en banque !