Halo Infinite : et si le jeu était développé par Nintendo pour la Switch ?

Halo Infinite est le prochain opus tant attendu de la célèbre franchise FPS. Son développeur 343 Industries a annoncé qu’il sortira à l’automne 2021 sur Xbox et PC, mais nous n’avons pas encore de date plus précise. En attendant la sortie de Halo Infinite, les joueurs patientent comme ils peuvent.

Halo Infinite version Nintendo – Crédit : @TheChunkierBean / Twitter

Un fan en particulier a eu une idée pour le moins originale. Il s’est demandé à quoi ressemblerait Halo Infinite s’il était développé par Nintendo pour la console Switch. Ce fan art fait penser à celui de DOOM pour lequel des développeurs avaient recréé le jeu sur la machine virtuelle Pico-8 comme s’il était sorti dans les années 1980 et non en 1993.

Ce fan art original de Halo Infinite intéresse les joueurs

L’internaute « @TheChunkierBean » a partagé sa création sur Twitter. Il a partagé une vidéo avec la description : « si Halo Infinite était fait par Nintendo ». La vidéo dure un peu moins d’une minute, mais elle montre Master Chief évoluer dans un monde qui semble tout droit sorti de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Il y a également une arme au sol (probablement un lance-roquettes M41 SPNKR) et des véhicules garés à proximité.

Bien entendu, cette création faite par un passionné est loin de ressembler au prochain Halo et à ses graphismes next-gen ultra réalistes. Néanmoins, de nombreux internautes semblent être très intéressés par ce concept dans les commentaires du tweet. Quelqu’un a par exemple déclaré : « est-ce un vrai jeu ? J’aimerai bien l’essayer, je ne vais pas mentir ».

D’ailleurs, un internaute a demandé à TheChunkierBean comment il a réalisé ce jeu Halo version Nintendo. Il a répondu avoir créé le projet avec Unity en se servant des assets de Halo Wars 2. Enfin, les joueurs sont encore plus impatients de pouvoir découvrir Halo Infinite. D’ailleurs, les développeurs ont expliqué il y a quelques mois qu’ils avaient dû détruire un piano à coups de club de golf pour enregistrer les sons du jeu. Halo Infinite sortira cet automne sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

Source : Screen Rant