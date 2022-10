Harry Potter : ce clin d’œil subtil annonce très tôt le retour de Pettigrow

Ron peine à transformer son rat, et pour cause ! © Warner Bros. Pictures

Des années après leur sortie, les livres Harry Potter et leurs films dérivés continuent de passionner les foules. D’autant que certains détails pointus échappent à la vigilance du commun des moldus. Après vous avoir rappelé le classement du Tournoi des Trois Sorciers, nous revenons aujourd’hui sur une scène d‘Harry Potter et la Chambre des Secrets.

Celle-ci semble anodine et pourtant… Bloqués à cause de Dobby, Ron et Harry utilisent la voiture volante du père Weasley pour se rendre à Poudlard. Ils s’écrasent finalement sur le Saule cogneur, abîmant profondément la baguette de Ron. Plus tard, McGonagall apprend à ses élèves à transformer un animal en coupe. Et lorsque le pauvre Ron tente de s’exécuter sur Croûtard, le résultat est plus que mitigé, la queue du rat fusionnant avec la coupe.

À lire > Comment Dumbledore savait que Harry Potter survivrait à Voldemort ?

Transformer un humain était bien trop complexe pour Ron

On pouvait penser que la baguette cassée de Ron était à l’origine de ce raté. Mais au vu des révélations faites dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, on comprendra plus tard que Croûtard n’est autre que Peter Pettigrow. Ce faisant, Ron n’essayait pas de transfigurer un rat mais bien un humain pendant le cours de McGonagall. Une forme de magie très complexe (niveau ASPIC) qui peut d’ailleurs très mal tourner.

Ainsi, même si Ron avait eu une baguette fonctionnelle, il n’aurait pas pu métamorphoser Croûtard. Le fait qu’il ait réussi à le transformer en partie était déjà assez impressionnant pour un sorcier aussi novice. D’autres indices surviendront plus tard. La longévité incroyable de Croûtard nous mettra la puce à l’oreille, un rat de son espèce ne dépassant généralement pas la barre des trois ans. Mais c’est surtout la carte du Maraudeur qui le dévoilera au grand jour, Lupin repérant le nom de Pettigrow se déplacer dans Poudlard.