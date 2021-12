Harry Potter : le premier tome s’est vendu pour 471 000 $ aux enchères, un record mondial

La première édition du premier tome de la saga littéraire Harry Potter a explosé tous les records aux enchères. Le roman s’est vendu pour 471 000 $, ce qui en fait « l’œuvre de fiction du 20e siècle publiée dans le commerce la plus chère jamais vendue ».

Alors que l’adaptation cinématographique d’Harry Potter fête ses 20 ans avec une réunion du casting complet qui sera diffusée le 1er janvier 2022, la série littéraire a aussi de quoi célébrer. En effet, la première édition du premier tome de la saga publié en 1997 a explosé tous les records aux enchères.

La première édition d’Harry Potter à l’école des sorciers vendue pour 471 000 $ – Crédit : Heritage Auctions

L’une des 500 premières copies de Harry Potter à l’école des sorciers ou Harry Potter and the Sorcerer’s Stone en anglais s’est vendue pour 471 000 $ aux enchères. C’est un record mondial pour Harry Potter, mais aussi pour toutes les œuvres de fiction. Comme quoi, les cartouches NES scellées ne sont pas les seuls objets tant convoités par les collectionneurs.

Harry Potter à l’école des sorciers a battu tous les records aux enchères

La maison Heritage Auctions à Dallas a vendu le roman à couverture rigide jeudi dernier. Les enchères ont démarré à 75 000 $ avant de s’envoler jusqu’à 471 000 $. Il s’agit désormais du roman d’Harry Potter le plus cher jamais vendu. Avec cette vente, Harry Potter à l’école des sorciers est aussi devenu « l’œuvre de fiction du 20e siècle publiée dans le commerce la plus chère jamais vendue », a déclaré Joe Maddalena qui est le vice-président exécutif d’Heritage Auctions. Il a aussi ajouté que « ce résultat montre la puissance de cette combinaison de littérature et de cinéma ». En effet, des millions de fans dans le monde ont grandi avec les films d’Harry Potter de 2001 à 2011.

Cette copie d’Harry Potter à l’école des sorciers faisait partie de la vente aux enchères d’une bibliothèque d’un seul collectionneur. Tous les livres vendus sont des œuvres qui ont été adaptées au cinéma. Il y avait notamment la trilogie du Seigneur des Anneaux de Tolkien dont une copie d’un roman s’est vendue pour 103 125 $. Un lot des sept tomes du Monde de Narnia de C. S. Lewis s’est aussi vendu pour 100 000 $.

Enfin, ce record du premier tome d’Harry Potter prouve à quel point l’immense succès rencontré par la série de J. K. Rowling perdure dans le temps. La popularité d’Harry Potter n’est pas près de s’essouffler. Les fans attendent avec beaucoup d’impatience la réunion du casting au complet. D’ailleurs une première image avec Emma Watson, Daniel Radcliffe et Ruppet Grint a été dévoilée.

Source : ComicBook