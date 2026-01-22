Netflix explose tous les records avec 325 millions d’abonnés et 20 milliards de contenus

Netflix vient de publier ses résultats pour le dernier trimestre 2025 et les chiffres confirment sa position dominante sur le marché mondial du streaming.

Streaming : Netflix domine le marché et prépare 2026 en force

Au quatrième trimestre 2025, Netflix a dépassé toutes les attentes en enregistrant plus de 325 millions d’abonnés payants à travers le monde, soit une progression de près de 8 % par rapport à décembre 2024 (301,2 millions). Cette annonce marque un nouveau jalon pour la société, qui avait décidé de ne partager ces chiffres qu’en cas d’atteinte d’un seuil symbolique.

Avec ces résultats, Netflix creuse l’écart avec ses principaux concurrents. Disney+ compte 131,6 millions d’abonnés, HBO Max / Discovery+ environ 128 millions et Prime Video près de 200 millions d’utilisateurs actifs. Selon Netflix, sa base d’abonnés payants toucherait désormais près d’un milliard de spectateurs dans le monde, en comptant toutes les personnes qui regardent ses contenus.

Un chiffre d’affaires trimestriel de 12,05 milliards de dollars

L’année 2025 a été particulièrement faste pour la plateforme, portée par le succès international de séries et films emblématiques. Les phénomènes K-Pop Demon Hunters, le retour de Squid Game et Mercredi, ainsi que la conclusion de Stranger Things, ont captivé des audiences massives. Les productions cinématographiques de renom, signées par Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow et Noah Baumbach, ont également renforcé la visibilité de Netflix sur la scène des récompenses.

Sur le plan financier, le géant du streaming annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 12,05 milliards de dollars, en hausse de 17,6 % sur un an, et un bénéfice net de 2,41 milliards de dollars, soit une augmentation de 29,4 % par rapport au quatrième trimestre 2024. Ces résultats manifestent l’efficacité du modèle d’affaires de Netflix qui repose sur la production et l’achat de contenus à haute valeur ajoutée.

Pour l’année 2026, Netflix envisage de porter ses dépenses en matière de contenus à 20 milliards de dollars, par rapport aux 18 milliards en 2025, ce qui représente une progression de plus de 11 %. Ces dépenses englobent les séries et les films originaux, ainsi que les productions à l’échelle internationale. Cette démarche met en évidence la stratégie du groupe pour étendre davantage son empreinte mondiale et conserver ses abonnés.

A lire > Ces codes Netflix qui révèlent des milliers de films et de séries invisibles

Netflix : les réglages à connaître pour limiter la consommation internet sur mobile et PC