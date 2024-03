Helldivers 2 : voici les nouveautés du patch 01.000.100, les dangers planétaires sont enfin là

Arrowhead déploie le patch 01.000.100 pour son hit Helldivers 2. Les joueurs PC et PS5 profitent désormais de belles nouveautés parmi lesquelles la mise en place des dangers planétaires.

Helldivers 2 déploie sa mise à jour 01.000.100 sur PC et PS5

Ce patch ajoute les dangers planétaires comme les pluies de météorites ou les tornades de feu

Le sac à dos générateur de bouclier, le Breaker et le Railgun ont été nerfés

Le temps entre deux missions d’éradication rapides a été allongé, il faut plus de kills

Plus rien n’arrête Helldivers 2, le succès surprise de ce début d’année 2024. Récemment, ce sont 200 000 joueurs qui ont pris d’assaut une planète et malgré l’échec de l’opération contre les Automatons, la bataille pour la démocratie a été belle. Aujourd’hui, Arrowhead déploie un patch 01.000.100 sur PC et PS5 : voici les principales nouveautés.

Quels sont les ajouts du nouveau patch pour Helldivers 2 ?

Il s’agit là d’un patch d’équilibrage, n’attendez pas encore l’ajout des méchas que vous pouvez tout de même utiliser via un mod. La plus grosse nouveauté est le déploiement des dangers planétaires ce qui signifie que l’environnement est dynamique lors des parties. Par exemple, il y a des pluies de météorites ou des tornades de feu. De quoi pimenter les combats dans ce jeu qui fait la part belle au tir ami.

Pour l’équilibrage, plus question de farmer rapidement en réinitialisant les opérations. Arrowhead a revu le temps nécessaire entre deux missions d’éradication rapides qui demandent désormais plus de kills. L’entraide est donc de mise pour les réussir. Le studio indique que cela “doit désormais prendre deux fois plus de temps”.

Le sac à dos générateur de bouclier, le Breaker et le Railgun ont été nerfés car trop puissants avec “peu d’inconvénients”. En niveau élevé, ces items sont essentiels mais malheureusement, ils éclipsent les autres. L’indice d’armure fonctionne totalement à présent et la réduction des dégâts affichée est respectée. Dans un autre genre, si vous vous placez près des ICBM au lancement, votre guerrier galactique va prendre feu.

Pourquoi Helldivers 2 est un carton surprise ?

Helldivers 2, comme expliqué précédemment, est un énorme succès. Cette exclusivité PS5 également disponible sur PC (Steam) a surpris toute la communauté avec son ton parodique qui rappelle Starship Troopers de Paul Verhoeven. Totalement différent du premier opus, ce titre s’est bâti une solide réputation grâce à son gameplay nerveux, ses grands combats sur différentes planètes et la grande place laissée aux choix des joueurs.

Il s’agit d’une expérience vidéoludique dynamique qui évolue constamment. La présence du tir ami a aussi pour but de pimenter les parties.