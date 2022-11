Henry Cavill quitte The Witcher, Avatar 2 se dévoile dans un nouveau trailer, le lancement du PS VR2 approche, c’est le récap’ de la semaine￼

Liam Hemsworth remplacera Henry Cavill dans la quatrième saison de The Witcher, des effets d’eau révolutionnaires dans la nouvelle bande-annonce d’Avatar 2, Sony dévoile la date de sortie et le tarif de son PS VR2, c’est le récap’ de la semaine.

Alors qu’Elon Musk continue ses licenciements de masse chez Twitter, on sait désormais que le PS VR2 sera disponible en pré-commande à partir du 15 novembre pour la somme de 599,99 euros. Vous êtes fan de The Witcher, préparez-vous d’ores et déjà au départ d’Henry Cavill qui ne prêtera plus ses traits à Geralt de Riv à partir de la saison 4. Cette semaine, Tom’s Guide vous partage également la fabuleuse nouvelle bande-annonce d’Avatar 2 qui sortira en salles le 14 décembre 2022.

Face à Elon Musk, les ex-employés de Twitter ne se laissent pas faire

Elon Musk l’avait annoncé, les licenciements sont nombreux depuis son rachat de Twitter. Le Washington Post rapporte que le nouveau PDG du réseau social auraient donc prévu de remercier 50% des 7500 employés. Bloomberg a expliqué que certains des employés ne comptaient pas se laisser faire. Cinq d’entre eux ont notamment déposé un recours collectif devant le tribunal fédéral de San Francisco, considérant que Musk n’a absolument pas tenu compte de la loi et du préavis prévu pour les licenciements de masse.

Elon Musk a déjà lancé les grandes manoeuvres © Twitter / TED / Tom’s Guide FR

The Witcher devra se passer d’Henry Cavill…

Si l’acteur n’a pas encore expliqué pourquoi il abandonnait son rôle de Geralt de Riv dans The Witcher, les théories des fans sont nombreuses. Alors que certains pensent que le comédien aurait pris cette décision pour assumer son retour dans le rôle de Superman, d’autres sont persuadés que la véritable raison est liée à la série The Witcher elle-même et à certains conflits qui l’opposent à la production au sujet de la façon dont la série évolue par rapport à l’œuvre originale d’Andrzej Sapkowski.

Henry Cavill dans The Witcher © Netflix

Daniel Radcliff donne enfin son opinion sur les propos polémiques de J. K. Rowling

Daniel Radcliff a profité d’une interview accordée à IndieWire pour enfin s’exprimer sur les propos polémiques de J.K. Rowling. L’acteur explique qu’il ne s’agit pas d’un combat contre l’auteur de Harry Potter qui « est incontestablement responsable du cours de sa vie » mais tient à insister sur le fait « […]que tout le monde dans la franchise ne pense pas comme elle ». L’interprète du célèbre magicien soutient les personnes transgenres et non binaires, notamment via l’organisme The Trevor Project.

Daniel Radcliffe et J. K. Rowling © Joel Ryan / AP file

Une fabuleuse nouvelle bande-annonce pour Avatar 2

À quelques semaines de sa sortie en salles le 14 décembre, Century Fox dévoile une nouvelle bande-annonce d’Avatar 2 où les effets d’eau sont incroyables. James Cameron semble avoir repoussé les limites de la technique afin de proposer un film où le rendu du décor sous-marin est absolument bluffant. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir ce nouveau trailer époustouflant.

Place à de nouvelles images pour Avatar 2 © 20th Century Fox

Sony dévoile les différents prix de son PS VR2

Sony a enfin levé le voile sur la date de sortie et les différents tarifs auxquels s’attendre si vous souhaitez vous procurer le PlayStation VR2. Alors que la PS5 Standard est désormais vendue à partir de 549,99 euros, il faudra débourser la coquette somme de de 599,99 euros pour devenir l’heureux propriétaire du futur casque de réalité virtuelle de la marque japonaise. Les pré-inscription aux précommandes sont déjà ouvertes depuis le 2 novembre et le PS VR2 sera disponible en précommande dès le 15 novembre.

Sony dévoile le prix et la date de sortie du PS VR2 © Sony

Nos tests et dossiers de la semaine

Nothing ear (stick) : confortables et adaptés aux petits budgets

Si vous voulez dépenser moins que pour des AirPods tout en bénéficiant d’écouteurs confortables et offrants une bonne qualité d’appel, les Nothing ear pourraient vous séduire. Lors de notre test, nous avons apprécié les contrôles complets et la pause automatique ainsi que l’autonomie correcte de ces écouteurs. Cela étant dit, on regrette le manque de basses, le format bien trop ouvert et l’obligation de pousser souvent trop haut le volume.

Nothing ear (stick) ©Tom’s Guide

À la recherche d’une nouvelle montre connectée ? Suivez le guide !

Tom’s Guide vous accompagne dans votre quête et vous aide à choisir la montre connectée la plus adaptée à vos besoins et à votre portefeuille. Que vous ayez une préférence pour Apple, Samsung, Huawei ou encore Garmin, on a examiné pour vous les points forts et les points faibles des meilleures montres connectées disponibles actuellement sur le marché.

Apple Watch Series 8 ©Apple

iPhone 15 : ce que nous savons déjà

L’iPhone 15 commence déjà à faire parler de lui, quelques semaines seulement après la sortie des iPhone 14. Tom’s Guide fait le point sur les rumeurs concernant le futur smartphone Apple, attendu à l’automne 2023. Si l’on se cale sur la gamme sortie cette année, on peut s’attendre à ce que l’iPhone 15 soit présenté au début de l’automne prochain. Il se pourrait que la société propose un modèle haut de gamme encore plus performant en photographie. Les quatre modèles de la gamme devraient enfin bénéficier de l’USB-C. Rendez-vous dans notre dossier dédié pour découvrir plus en détail ce que l’on sait de la fiche technique des iPhone 15.

