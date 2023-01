Hogwarts Legacy : bonne nouvelle, le jeu tourne en 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X

C’est officiel, la Warner vient de dévoiler les différentes configurations requises pour jouer à Hogwarts Legacy sur PC et les différents modes pour PS5 et Xbox Series X/S. Bonne nouvelle, le jeu sera jouable en 60 FPS sur les consoles de nouvelle génération.

Hogwarts Legacy © Warner Bros Games

Warner Bros Games vient de divulguer la configuration PC requise et quelques détails pour Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, qui sortira le 10 février 2023 en France. Bonne nouvelle pour les joueurs sur console, puisque le jeu vidéo tournera à 60 images par seconde sur PS5 et sur Xbox Series X/S.

Hogwarts Legacy : quelle configuration sur PC ? Comment tournera-t-il sur consoles ?

Selon Warner Bros Games, plusieurs modes graphiques seront disponibles sur PS5 et sur Xbox Series X/S. Parmi eux, on retrouvera les classiques modes Fidélité et Performances. Le premier, Fidélité, privilégiera les graphismes (sûrement en 4K native avec un framerate bloqué à 30 images par seconde). Le second, Performances, privilégiera les 60 images par seconde (probablement en 4K non native). Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera également compatible avec les écrans VRR (Variable Refresh Rate), une bonne nouvelle pour les possesseurs d’une console de dernière génération.

Pour les joueurs sur PC, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard nécessitera tout de même une belle machine pour être joué dans de bonnes conditions, en plus d’un minimum de 85 Go d’espace de stockage.

Voici les différentes configurations PC requises pour jouer à Hogwarts Legacy sur Windows 10 et sur Windows 11 :

Graphismes au minimum en 720P et 30 FPS : CPU: Intel Core i5 6600 (3.3 GHz) ou AMD Ryzen 5 1400 RAM: 16 Go GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

Configuration recommandée en 1080P, 60 FPS : CPU: Intel Core i7 8700 (3.2 GHz) ou AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 Go GPU: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ou AMD Radeon RX 5700

Graphismes en Ultra en 1440P, 60 FPS : CPU: Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 5 5800 RAM: 32 Go GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ou AMD Radeon RX 6800

Graphismes en Ultra en 4K à 60 FPS CPU: Intel Core i7 10700K (3.80 GHz) ou AMD Ryzen 5 5800 RAM: 32 Go GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti ou AMD Radeon RX 7900



Pour rappel, le jeu sortira le 10 février 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC (Windows, via Epic Games Store et Steam) ; au printemps 2023 sur PlayStation 4 et Xbox One, et en été 2023 sur Nintendo Switch.