Hogwarts Legacy : où trouver un Phénix et comment l’attraper ?

Le jeu vidéo Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard vous permet de sauver, d’élever et de faire se reproduire une dizaine de créatures magiques. Il est également possible d’avoir un Phénix, mais cette créature, très rare, est assez particulière à trouver. Voici comment faire.

Le Phénix est l’une des créatures les plus rares et les plus magiques du jeu vidéo Hogwarts Legacy: L’Héritage de Poudlard. Symbole de renouveau et d’immortalité, cet animal légendaire est connu pour sa capacité à renaître de ses cendres. Le plus célèbre des Phénix est Fumseck, le compagnon fidèle de Dumbledore, qui joue un rôle clé dans plusieurs moments décisifs de la saga. Une telle renommée signifie qu’il est assez difficile d’en trouver et d’en capturer un, vous vous en doutez.

Détenteur des très convoitées “plumes de Phénix”, qu’il vous donnera si vous vous occupez bien de lui, c’est grâce à lui que vous pourrez améliorer votre équipement légendaire au dernier niveau. Alors, comment faire pour le capturer ? On vous explique ici.

Comment attraper un Phénix dans Hogwarts Legacy ?

Hogwarts Legacy vous permet de sauver des créatures magiques, de les élever et même de les reproduire. L’objectif de cette fonctionnalité est de vous permettre de collecter des ressources qui vous permettront, entre autres, d’améliorer votre équipement. Il existe, au total, 13 créatures magiques que vous pourrez capturer au sein d’Hogwarts Legacy, toutes, ou presque, sont dispatchées un peu partout dans le monde ouvert :

Boursouf

Jobarbille

Veaudelune

Crapaud Violet Géant

Focifère

Fléreur

Niffleur

Dirico

Licorne

Sombral

Hippogriffe

Grapcorne

Phénix

La majorité se trouve sur la carte, vous pourrez tomber dessus au hasard au bien au cours de certaines quêtes. En revanche, et vous l’aurez probablement remarqué, le Phénix n’apparaît nulle part sur la map. Impossible donc de tomber face à face avec cette créature pendant votre exploration. Non : le Phénix ne s’obtient qu’après avoir déverrouillé la Salle sur Demande, où vous aurez accès à une série de quêtes secondaires avec l’elfe Cheek qui vous apprendra à attraper des créatures et vous donnera un sac pour les garder, avant de les relâcher dans vos vivariums.

Le rôle central de la Salle sur Demande

La Salle sur Demande joue un rôle crucial dans votre gestion des créatures magiques. C’est dans cette pièce, que vous débloquez lorsque vous avancez dans le jeu, que vous pourrez non seulement soigner vos créatures, mais aussi les élever et les observer interagir entre elles. C’est comme cela que vous collecterez les matériaux nécessaires à vos améliorations d’équipements. Au fur et à mesure de votre progression, la Salle sur Demande évolue, offrant de nouveaux vivariums pour accueillir des créatures encore plus rares. Déverrouiller cette salle est une étape clé, c’est là que commence votre quête pour obtenir un Phénix.

Où trouver le Phoénix et comment le capturer ?

Vous débloquez la quête du Phénix après avoir débloqué la Salle Sur Demande, terminé la quête “L’épreuve de Niamh Fitzgerald” et l’élevage d’un Sombral, terminé les 3 premières épreuves des Gardiens et aidé Cheek dans ses précédentes missions. Vous recevrez alors un Hibou Express du professeur Weasley qui vous demandera de parler à Cheek dans la Salle sur Demande. L’elfe vous demandera d’aller sauver un Phénix des braconniers, au sud de la carte.

Pour trouver le Phoenix, vous devrez vous rendre dans la région de la Côte du Collet, au sud de la carte. Pour atteindre cette zone, vous n’aurez pas d’autre choix que de passer par la Caverne côtière en passant par un Campement de bandits tout au sud du Marais de Southsea. Le sud de la map est en effet inaccessible en balais à cause d’une formation rocheuse.

Une fois de l’autre côté, vous trouverez la “Grotte du Phoenix” au nord-est de la zone. À l’intérieur, vous devrez combattre des braconniers et des araignées puis vous diriger au sommet de la mine près du nid. La quête est assez longue mais elle ne présente pas de difficulté particulière.

Voici la marche à suivre pour atteindre le précieux animal :

Dès votre arrivée, cassez les planches de bois et descendez en sautant par-dessus le précipice.

Avant de continuer, à droite, brûlez la toile d’araignée et dégagez les rochers pour créer un passage.

En suivant ce nouveau chemin, vous affronterez une araignée et détruirez deux de ses œufs.

Ensuite, remontez et escaladez le rebord pour poursuivre sur le chemin principal.

Un peu plus loin, éliminez les braconniers que vous croisez, puis sautez dans l’autre partie de la grotte.

Dirigez-vous vers l’est en empruntant un passage étroit où vous devrez affronter d’autres braconniers.

Après les avoir vaincus, récupérez la clé du portail, puis ouvrez la porte au sud pour rencontrer le Phénix que vous ne pourrez pas encore capturer.

que vous ne pourrez pas encore capturer. Grimpez l’échelle sur la droite, éliminez le braconnier qui se trouve en haut, puis sautez par-dessus deux précipices successifs.

Continuez en grimpant sur le rebord à gauche.

Au sommet de l’échelle, sautez au-dessus du précipice pour affronter des araignées, et poursuivez jusqu’à une salle remplie de braconniers.

Une fois la salle nettoyée, utilisez un sort explosif pour détruire les rochers et ouvrir un passage vers le Phénix.

Le Phénix se trouve au sommet de ce monticule rocheux

Il vous suffira de sortir votre sac de capture pour l’attraper. Retournez voir Cheek dans la salle sur demande pour débloquer le Vivarium Prairie. Si vous vous occupez suffisamment bien de votre nouveau protégé, il vous donnera des plumes de Phénix qui vous permettront d’améliorer votre équipement.

Gardez en tête que vous ne pourrez pas avoir d’autre Phénix dans le jeu et qu’il ne sera pas possible de le faire se reproduire.

