Honor 90 : ce smartphone est exceptionnellement à moins de 300 €

Si vous devez changer votre smartphone, c’est le moment de profiter de cette offre. Chez Orange, le Honor 90 bénéficie d’une belle réduction et passe ainsi à 299 € au lieu de 499 € soit une très belle économie de 200 € tout rond. Il est toutefois conseillé de ne pas attendre trop longtemps car cette offre est à durée limitée.

Le smartphone Honor 90 bénéficie de plusieurs offres cumulables

C’est jusqu’au 27 mars 2024 que vous allez pouvoir bénéficier de cette belle promotion chez Orange. Pour l’obtenir à ce tarif, il faudra bénéficier de deux réductions cumulables soit une première offerte par la boutique et une deuxième proposée sous la forme d’une reprise de 100 €. Pour cela, il faudra suivre les modalités de la boutique et choisir dans un premier temps l’option “Click and collect“, ensuite vous pourrez procéder au recyclage de votre smartphone actuel.

Concernant le smartphone en question, voici des informations importantes à connaître sur les caractéristiques techniques. Sur le marché depuis quelques mois déjà, le Honor 90 est doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2664 x 1200 pixels et avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. A l’intérieur, c’est le Snapdragon 7 Gen 1 accompagné d’une mémoire vive de 12 Go et d’un espace de stockage de 512 Go.

Concernant l’autonomie, elle est tout à fait correcte grâce à une batterie de 5000 mAh, ainsi vous pourrez tenir toute la journée si votre utilisation est raisonnable.

Toutefois, si vous avez des doutes concernant ce modèle, prenez quelques instants pour consulter notre guide des meilleurs smartphones, ainsi vous serez certain de faire le bon choix avant de passer à l’étape suivante.