Huawei casse les prix de ces PC MateBook pour la Crazy Week

Pendant quelques jours, vous pouvez profiter d’une large sélection de PC portable Huawei à prix cassé grâce à la Crazy Week ! On vous détaille les meilleures offres ci-dessous.

Alerte aux bons plans chez Huawei pendant quelques jours ! C’est en effet la Crazy Week jusqu’au 24 octobre prochain sur le site de l’enseigne. Et pour l’occasion, cette dernière a décidé de frapper un grand coup en cassant le prix de plusieurs modèles de PC portables, dont les fameux MateBook.

Que vous cherchiez un PC pour travailler, étudier, voyager ou encore jouer aux jeux vidéo, vous trouverez votre bonheur dans notre sélection ci-dessous.

Notre Top 5 des meilleures offres de MateBook pour la Crazy Week Huawei

Parmi toutes les offres proposées, on a notamment trouvé le MateBook D15 disponible pour seulement 429,99€ au lieu de 699,99€, soit une réduction de -270€ ! Sur sa fiche technique, on trouve notamment un processeur Intel Core i3-1115G4, 8Go de RAM, 256Go de stockage SSD, un écran IPS de 15,6″ et la technologie FullView.

Huawei vous propose également le MateBook D14 2021 pour seulement 499,99€ au lieu de 699,99€. Vous bénéficiez d’une réduction de -200€, mais aussi d’un PC très performant, adapté au travail, aux études et à toutes vos activités. Il propose notamment un processeur Intel Core i3-1115G4, 8Go de RAM, 256Go de stockage SSD, un capteur d’empreinte digitale, le WiFi 6 et la SuperCharge 65W.

Vous n’arrivez pas à choisir entre une tablette et un PC ? Craquez pour le MateBook E pour seulement 549,99€ au lieu de 649,99€. C’est un PC portable hybride qui peut aussi servir de tablette tactile avec un clavier aimanté. Il propose un processeur Intel Core i3-1110G4, 8Go de RAM, 128Go de stockage SSD, un écran 12,6 OLED FullView 2.5K, un stylet M-Pencil et Windows 11 Home Mode S.

Plus haut de gamme, vous pouvez aussi vous tourner vers le MateBook 16 disponible pour seulement 899,99€ au lieu de 1199,99€. Il offre un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 16Go de RAM, 512Go de stockage SSD, un écran 16″ FullView 2.5K, 1,07 milliard de couleurs, une résolution de 2520 x 2680 px, un boîtier en métal, des hauts-parleurs avec effet surround, un pavé tactile ultra large et un microphone anti-bruit. Il est ainsi parfait pour le travail, mais aussi pour le gaming et le streaming.

Enfin, vous pouvez vous procurer le MateBook B7 avec une réduction, tenez-vous bien, de 800€ ! Le PC portable est ainsi disponible pour seulement 1099,99€ au lieu de 1899,99€. Clairement haut de gamme, il propose des prestations luxueuses pour répondre aux besoins de tous. Il offre ainsi notamment un processeur Intel Cote i7-1165G7, 16Go de RAM, un écran de 13,9″ FullView 3K tactile et un châssis métallique fine et légère.

