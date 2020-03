Huawei présente officiellement les P40, P40 Pro et P40 Pro+

Crédits : Huawei Mobile

Alors que le monde entier se place en confinement, Huawei choisit d’un moment délicat pour lancer ses 3 nouveaux smartphones. Toutefois, sans les services Google, l’essentiel du succès de la série P40 devrait être assuré en Chine où la vie reprend peu à peu son cours normal contrairement à la France où la situation s’aggrave.

Huawei monte en gamme avec son P40 Pro+

Ce ne sont pas 2, mais bien 3 smartphones qui ont été présentés par Huawei durant sa conférence d’hier. En plus des attendus P40 et P40 Pro, le P40 Pro+ que nous vous annoncions il y a quelques jours, fait officiellement son arrivée, éclipsant un éventuel P40 Lite et montrant une volonté de montée en gamme de la part du constructeur chinois. Les 3 appareils partagent le même look, avec un écran aux bords incurvés sur 4 côtés et une coque avec un revêtement en céramique.

Crédits : Huawei Mobile

Les P40 Pro et Pro+ partagent le même écran OLED de 6,58 pouces d’une résolution de 2640 x 1200 à 90 Hz. Le P40 dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces de 2340 x 1080 pixels à 60 Hz. Ils sont tous propulsés par le même chipset, un Kirin 990 conçu par HiSilicon, filiale du constructeur, annoncé comme ayant un CPU et un GPU respectivement plus puissants de 23 et 39 % par rapport à la génération précédente, tout en étant moins énergivores. Tous 3 disposent également de 8 Go de mémoire vive. L’espace de stockage diffère avec 128 Go pour le P40, 256 Go pour le P40 Pro et 512 Go pour le P40 Plus. Pour l’étendre, il faudra se tourner vers une carte Nano Memory dite NM card.

Huawei P40 PRO Gold 5G 256 Go 949€ > Darty

L’accent est mis sur la photo

La plus grande différence entre les 3 modèles est la partie photo. Le P40 dispose de 3 capteurs : un capteur principal 50 Mp f/1,9 stabilisé, un ultra grand-angle de 16 Mp f/2,2 et un téléobjectif x3 de 8 Mp f/2,4. Le P40 Pro est équipé de 3 capteurs photo et un capteur ToF : un capteur principal de 50 Mp f/1,9 stabilisé, un ultra grand-angle de 40 Mp f/1,8 et un objectif périscopique x5 de 12 Mp f/3,4. Enfin le P40 Pro+ se dote de 4 capteurs photo en plus d’un capteur ToF : un capteur principal de 50 Mp f/1,9 stabilisé, un ultra grand-angle de 40 Mp f/1,8, un objectif périscopique x10 de 8 Mp f/4,4 stabilisé et un téléobjectif x3 de 8 Mp f/2,4 stabilisé. En face avant, tous sont équipés d’un capteur 32 Mp et, pour les 2 plus haut de gamme, d’un capteur infrarouge.

Crédits : Huawei Mobile

Le P40 intègre une batterie de 3800 mAh capable d’être rechargée à 22,5 W. Les P40 Pro et Pro+ sont eux dotés d’une batterie de 4200 mAh capable d’être rechargée à 40 W, aussi bien par câble que par induction. Conformément à ce que vous vous avions annoncé, la batterie n’est pas au graphène. L’induction supporte la charge inversée pour recharger un autre smartphone ou des écouteurs par exemple. Niveau connectivité, les P40 supportent la 5G sub-6Ghz, mais pas mmWave. Ils disposent également du WiFi 6.

Huawei P40 Anna Gray 5G 128 Go 649€ > CDiscount

Sans Google, Huawei s’organise

Ce qui intéresse toujours avec Huawei est l’aspect logiciel et particulièrement la présence ou non des services Google. Malheureusement, l’embargo est toujours en place, malgré les demandes de Google au gouvernement américain. Toutefois Huawei a mis en place tout un écosystème pour les remplacer. Ainsi, le constructeur promeut son AppGallery comme alternative au Play Store. Il a également développé nombre d’applications en interne, comme MeeTime équivalent à FaceTime ou Google Duo, mais aussi Photo Gallery similaire à Google Photo. Il est même allé jusqu’à concevoir son propre assistant vocal, Celia.

Le P40 sera proposé à la vente à 799 euros le 7 avril prochain. Le même jour, le P40 Pro arrivera également sur le marché pour 999 euros. Il faudra faire preuve d’un peu plus de patience pour s’offrir le P40 Pro+ puisqu’il n’arrivera en boutiques qu’au mois de juin à 1399 euros.