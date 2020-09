Hubble nous offre la plus belle photo de Jupiter jamais prise

Le télescope spatial Hubble vient de prendre une photographie de Jupiter et de sa lune glacée Europe. D’une netteté irréprochable, elle fait la fierté des astronomes en charge du télescope et révèle quelques nouveautés.

Jupiter et sa lune Europa prises en photo par Hubble. Crédits : NASA

Malgré son âge avancé, Hubble continue de nous gratifier de certaines des plus belles photos du cosmos. Aujourd’hui, c’est Jupiter et sa lune Europe potentiellement habitable qui ont servi de modèles aux capteurs photo du télescope, montrant les folles tempêtes qui y règnent.

La géante gazeuse d’une incroyable netteté

L’aspect de Jupiter est bien connu avec ses bandes de nuages tourbillonnants et la célèbre Grande Tache Rouge observée depuis au moins le 17e siècle. Les chercheurs ont d’ailleurs déterminé que si elle continue de rétrécir, elle le fait à une cadence moindre. Il est toutefois possible qu’elle disparaisse totalement dans les prochaines décennies. Si on ignore encore les raisons de ce rétrécissement, ses dimensions demeurent des plus imposantes, plus grandes que le diamètre de la Terre.

Les scientifiques pointent la massive formation présente dans la partie médiane de l’hémisphère nord. D’un blanc éclatant, cette tempête allongée voit des vents de 560 km/h. Selon les astronomes, elle apparaît par intermittence, mais cette dernière, apparue le 18 août dernier, dispose d’une structure différente qui pourrait lui permettre de grandir davantage ou de durer plus longtemps. Seul l’avenir le dira.

En dessous de la Grande Tache Rouge, l’ovale BA, le second plus grand vortex anticyclonique, offre lui aussi de nouvelles informations grâce au cliché. Sa couleur reprend maintenant une teinte rougeâtre, après avoir éclairci au cours de la dernière décennie pour devenir quasiment blanche. Hubble prendra bientôt sa retraite, remplacé par le télescope James Webb, mais il prouve encore une fois qu’il est capable de prendre de magnifiques photos comme celle-ci mettant en vedette la planète qui aurait pu devenir une étoile.

La photo la plus nette prise de Jupiter par le téléscope Hubble. Crédits : NASA

Source : BGR