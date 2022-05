Hypatia : le mystère de la pierre extraterrestre reste entier

Verre naturel – Crédit : Eltravel.com

En Égypte, la Grande Mer de Sable s’étend sur un territoire plus grand que celui de la France. On y trouve des forêts pétrifiées, mais aussi des milliers de morceaux de verre. Comment est-ce possible ? Selon les théories, une comète aurait fait fondre le sable du désert en le percutant. Ces fragments jaunes et dépolis ont servi à confectionner les bijoux funéraires de Toutankhamon. D’ailleurs, il ne s’agit pas du seul objet d’origine extraterrestre enterré avec le pharaon.

Pas étonnant, donc, que le géologue Aly Barakat parte à la chasse de ce verre unique en son genre. En 1996, il se trouve au milieu du désert lorsqu’il découvre un caillou noir et rouge, d’apparence très commune. Mais il sait déjà que cette pierre n’est pas comme les autres.

Un mystère qui perdure depuis bientôt 30 ans

La pierre trouvée par le géologue est baptisée en hommage à Hypathie d’Alexandrie, une astronome et mathématicienne grecque. C’est le début d’un long mystère sur ses origines, qui persiste toujours aujourd’hui.

Dès 2013, la provenance extraterrestre de la pierre est confirmée : elle serait issue du noyau d’une comète. Pourtant, en 2015, l’étude des gaz présents dans Hypatia réfute cette hypothèse : ce type de composition ne correspond à aucune météorite ou comète connue.

Les choses se compliquent encore quand, en 2018, de nouvelles analyses révèlent la présence d’un minéral qui n’a jamais été trouvé dans notre système solaire. Ni terrestre, ni vraiment extraterrestre : mais d’où vient Hypatia ? Serait-il possible qu’elle provienne d’un autre système solaire, à l’instar du carbone dont l’être humain est constitué ?

Hypatia : un « cake aux fruits » minéral

Il y a quelques années, le chercheur Jan Krammers et son équipe ne pouvaient pas aller plus loin dans leurs hypothèses. Pour analyser plus précisément les métaux présents dans Hypatia, il aurait fallu utiliser des outils trop puissants, dont le voltage aurait fait exploser le caillou de quelques grammes.

Récemment, ils ont décidé d’utiliser des protons pour en savoir plus sur la composition de la pierre. Leur but est toujours de trouver une explication logique à l’existence d’Hypatia.

Pour expliquer cet objectif, Jan Krammers n’hésite pas à comparer cette pierre à « la pâte mal mixée d’un cake aux fruits ». Les « fruits confits » représentent les minéraux au cœur de la pierre, tandis que le « sucre glace » est en fait la couche de matière que la pierre a accumulée en atterrissant dans le désert.

L’analyse des chercheurs confirme l’impossible

La recette du « cake géologique » que représente Hypatia laisse perplexe. Tout d’abord, l’analyse confirme qu’Hypatia n’est pas une météorite, ni une comète. La raison : elle contient beaucoup trop de carbone. Il y a en a tellement qu’en entrant dans l’atmosphère, le cœur d’Hypatia s’est rempli de diamants microscopiques.

Ce n’est pas le plus étrange. Hypatia contient une pépite d’aluminium pur : cette forme n’avait été observée que pour l’or auparavant. Le reste des « fruits confits » à l’intérieur d’Hypatia sont un mélange de plusieurs minéraux, sous des formes inédites : argent ou nickel combiné à du phosphore, ou encore moissanite (le cousin du diamant, rarissime sur Terre).

Moissanite, le « diamant extraterrestre » – Crédit : diamondfactory.fr

À eux seuls, ces minéraux semblent confirmer qu’Hypatia ne provient pas de notre système solaire. Mais un élément est encore plus flagrant que le reste : la pierre contient de la poussière cosmique. Cette découverte est déterminante pour les chercheurs. Mais pourquoi ?

Hypatia aurait assisté à la naissance du soleil

Selon les théories, notre système solaire provient d’une nébuleuse. En se condensant, cet immense nuage de gaz aurait donné naissance à tous les objets de notre système solaire.

Au milieu de la poussière cosmique qui entourait la « nébuleuse solaire », des étoiles ont commencé à se former. C’est là que l’histoire d’Hypatia commence.

Selon les chercheurs, Hypatia serait un morceau d’explosion. Dans la nébuleuse, deux étoiles (des naines blanches) auraient gravité ensemble, jusqu’à ce que l’une absorbe l’autre et finisse par exploser. Dans ce cas de figure, la déflagration est tellement puissante qu’elle atomise littéralement les étoiles. C’est une supernova.

Supernova

Réduites à l’état d’atomes, le reste des naines blanches se serait mélangé à la poussière cosmique environnante. Cette « bulle », qui ressemblait d’abord à un mouton de poussière, se serait solidifié après des millions d’années.

Il faut dire que cet évènement ne pouvait qu’arriver au fin fond du jeune système solaire, dans un environnement très froid. Les chercheurs penchent pour la ceinture de Kuiper, au-delà de Neptune, dont les astronomes savent très peu de choses.

Le caillou qui remet tout en cause

Hypatia serait la preuve tangible de l’existence d’un type particulier de supernova, déclenchée à partir d’une fusion nucléaire.

De manière bien plus importante encore, cette petite pierre remet en cause l’hypothèse de la « nébuleuse solaire ». Les chercheurs ont toujours cru que ce nuage de gaz était entièrement homogène. On pensait donc jusqu’à présent que les étoiles, les planètes et autres objets se composaient de la « même pâte », lisse et sans aucun grumeaux.

Une nébuleuse – Crédit : © Esa, Judy Schmidt

Hypatia nous prouverait le contraire : lors de l’explosion des étoiles, leurs atomes se sont mélangés à la poussière cosmique. La bulle créée se serait retrouvée dans la nébuleuse sans y être incorporée, à la manière d’un morceau de farine dans la pâte cosmique.

Les chercheurs ont encore beaucoup de doutes sur l’origine d’Hypatia, et le mystère semble encore loin d’être résolu. Voilà une trajectoire étonnante pour un caillou de quelques grammes, trouvé au milieu du sable fondu par les comètes.

