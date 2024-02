ID.7 Tourer : le break électrique de Volkswagen frôle les 700 km d’autonomie

© Volkswagen

Volkswagen vient de le lever le voile sur l’ID.7 Tourer, déclinaison break de sa grande berline électrique ID.7 dévoilée l’année dernière et lancée depuis sur plusieurs marchés. Cette nouvelle voiture se décline en deux modèles – Pro et Pro S – qui profitent d’une puissance de 286 chevaux comme l’ID.7 classique. Mais quid de leur autonomie, facteur central pour une voiture électrique calibrée pour les longs voyages ?

La version Pro sera équipée d’une batterie de 77 kWh. Concernant l’endurance, Volkswagen ne donne pas de chiffres. On s’attend à ce qu’elle offre jusqu’à 590 km d’autonomie. Pour l’ID.7 Tourer Pro S et sa batterie de 86 kWh, le constructeur se montre plus bavard. Il annonce ainsi une autonomie de 685 km (procédure d’essai WLTP). Rappelons qu’il s’agit encore d’une estimation dans l’attente de l’homologation. A titre de comparaison, l’ID.7 peut aller jusqu’à 620 km sur la même charge, selon le site du constructeur.

Ces scores très honorables permettront de voyager l’esprit serein sans craindre d’arriver trop vite en rade de batterie sur la route. Le constructeur a en outre prévu une recharge rapide se hissant jusqu’à 200 kW pour la Pro S (10 à 80 % en moins de 30 minutes) et jusqu’à 175 kW pour la Pro.

A lire > Volkswagen ID.4 et ID.5 : baissent leur prix et font le plein de nouveautés pour 2024

La Volkswagen ID.7 Tourer peut ranger 1714 litres de volume de charge dans son coffre

Autre caractéristique importante pour une voiture destinée aux longs trajets : la contenance du coffre. Ici, l’ID.7 Tourer fait légèrement mieux que la berline. Son espace de chargement passe ainsi de 535 à 545 litres. Il est possible d’atteindre les 605 litres en inclinant légèrement la banquète arrière. En la baissant totalement, vous obtiendrez jusqu’à 1 714 litres de volume de charge (le plancher ne sera toutefois pas parfaitement plat). Vous pourrez notamment transporter des objets longs s’étalant sur près de 2 mètres.

Dans l’habitacle, le constructeur a installé un écran d’infodivertissement de 15 pouces où il sera possible de converser avec l’IA. Musique, contrôle de la température, paramétrage d’un itinéraire… Volkswagen avait déjà dévoilé les compétences de sa version embarquée de ChatGPT en début d’année. Vous pourrez donner des indications vagues comme “il fait trop chaud” ou “J’ai besoin de médicaments“. Le système se chargera alors d’augmenter la climatisation ou de vous envoyer vers une pharmacie à proximité.

Reste à savoir à combien seront vendus les deux modèles d’ID.7 Tourer qui seront lancés conjointement cette année. Il est fort probable que la barre des 60 000 euros soit dépassée alors que la berline ID.7 est actuellement proposée à partir de 59 990 €.