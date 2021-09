Razer dévoile ses coques pour un iPhone 13 le plus « cool » possible

Chez Razer, lorsque l’on parle de faire une coque « cool », on ne parle pas que du look, on parle aussi de température. Lors d’une session intensive de jeu vidéo sur smartphone, l’appareil a tendance à très vite chauffer. Cette expérience est à la fois désagréable pour l’utilisateur et mauvaise pour le téléphone, surtout si l’on ajoute une coque qui nuit à l’évacuation de la chaleur.

Coque Arctech de 3e génération. Crédit : Razer

Une chaleur trop importante, en plus d’être inconfortable, provoque le plus souvent des pertes de performance et nuit à la durée de vie de la batterie. Si certains téléphones, comme le Lenovo Legion Phone Duel 2, sont conçus pour le jeu vidéo et pour évacuer la chaleur, ce n’est pas le cas de la plupart des appareils.

La coque Arctech pensée pour les joueurs

Razer est une marque bien connue dans le monde des joueurs. Fondée en 2005, elle fait partie intégrante du paysage des périphériques gaming. À l’occasion de la sortie des iPhone 13 et 13 Pro, la marque dévoile donc la troisième génération de coques pour téléphones.

Reprenant le code couleur, noir et vert, de la marque, la première choque que l’on voit est le design perforé pour augmenter la surface de contact avec l’air et donc dissiper plus facilement la chaleur. À l’intérieur, un matériau conducteur absorbe la chaleur émise par le téléphone rapidement afin de permettre une meilleure efficacité. Par conséquent, l’excédent de chaleur est dissipé de façon homogène et non enfermé dans le téléphone à cause de la coque.

En dehors de cela, la coque possède un revêtement antidérapant pour assurer une bonne prise en main et une couche antibactérienne pour l’hygiène. Les coins ont été renforcés avec du TPE afin de préserver le téléphone des chocs. Pour ne rien gâcher, elle est produite avec des matériaux recyclés et non toxiques afin de limiter l’impact environnemental. Enfin, la coque est compatible avec les chargeurs sans fils, ce qui évite d’avoir à la retirer à chaque fois.

Disponible sur le site du fabricant, la gamme Arctech est disponible pour l’ensemble des iPhone 13. Le prix annoncé est de 44,99 dollars, quel que soit le modèle de téléphone.

Source : phonearena