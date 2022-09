Il recrée Minecraft dans Minecraft avec un PC fonctionnel en blocs

Un PC fonctionnel au sein de Minecraft © sammyuri

Minecraft est l’un des jeux les plus populaires au monde. Si sa base solide de fans teste constamment les limites du jeu et de son moteur (en recréant par exemple Elden Ring au sein du jeu), le joueur Sammyuri a peut-être eu la meilleure idée de tous les temps : recréer une version entièrement jouable de Minecraft au sein même de Minecraft, en utilisant uniquement de la Redstone.

Les fonctionnalités incluent un monde 8 x 8 x 8 entièrement rendu en 3D, avec 16 types de blocs différents, 32 objets différents et des dizaines de mécanismes de jeu, notamment l’exploitation minière, l’artisanat, la fusion, la construction, les coffres et plus encore.

Un projet colossal

Dans une vidéo YouTube, Sammyuri a expliqué comment il a réussi à le faire, en présentant son logiciel disponible sur openredstone.org. Ce dernier peut permettre à n’importe qui de recréer un PC fonctionnel au sein même de Minecraft. L’immense effort et le gameplay sont affichés dans une vidéo de trois minutes qui a d’ores et déjà retourné Internet, à retrouver ci-dessous.

Une caractéristique clé pour le faire fonctionner est un outil qui accélère la Redstone de 30 000 fois, permettant des combinaisons particulièrement intéressantes. Bien que ce ne soit clairement pas au même niveau graphique que Minecraft, la réalisation en elle-même est à couper le souffle.

Cette version du jeu ne prend actuellement en charge que les armes en pierre, en bois et en fer, et permet aux joueurs d’extraire uniquement du charbon et du fer. Les inventaires peuvent contenir jusqu’à dix piles, tandis que les coffres ont une plus grande capacité, de 30 piles.

Qui sait, peut-être que sa prochaine mise à jour proposera de jouer à Minecraft dans Minecraft, dans Minecraft ? Ou être capable de jouer à DOOM dans ce cadre ? La démo technique est d’ores et déjà disponible sur PC.