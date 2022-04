Vous pouvez désormais jouer à Elden Ring sur… Minecraft

Elden Ring à la sauce MC – Crédit : YouTube / AsianHalfSquat

Quand l’Entre-terre s’invite sur Minecraft. Nombre de jeux vidéo sont mis à l’honneur dans le jeu bac à sable. On pense notamment à The Legend of Zelda : Breath of the Wild dont le monde a été recréé dans Minecraft. Outre les constructions réalistes, le jeu peut s’agrémenter de mods afin de proposer un gameplay rafraîchissant.

Le vidéaste AsianHalfSquat en a ainsi centralisé 40 dans un modpack audacieux. Celui-ci permet de basculer dans l’univers d’Elden Ring… directement dans le jeu de Mojang. On retrouve ainsi le cadre de dark fantasy cher au titre de FromSoftware, l’Entre-terre étant revisité de manière cubique. La texture des murs des donjons distille notamment une atmosphère beaucoup plus effrayante, le tout étant sublimé par l’ajout d’une bande sonore adéquate.

À lire > Minecraft : il réussit à crafter l’Infinity Sword, l’épée ultime en PvP

Une fusion entre Minecraft et Elden Ring

Mais le YouTubeur ne s’est pas contenté d’inclure le pack de ressources Conquest. Il a aussi remodelé le gameplay de Minecraft par l’entremise d’une flopée de mobs. Concrètement, le système de combat se complexifie et des boss impitoyables façon Elden Ring se dressent sur votre chemin. Pour les vaincre, il faudra comprendre les nouvelles mécaniques de jeu et se munir d’armes inédites disponibles grâce un autre mod. Ces dernières seront également bien utiles pour venir à bout des cohortes d’ennemis éparpillés sur la map.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à visionner la vidéo de AsianHalfSquat qui explique en détail comment tout cela se goupille (voir ci-dessous). Il est évidemment possible d’obtenir le modpack pour en profiter sur Minecraft si tant est que vous y jouez sur PC. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur ce lien. Une fois installés, les mods combinés bousculeront votre routine cubique sur MC.

À l’inverse, le RPG peut également s’enrichir de mods. Et certains sont pour le moins étonnants. Un mod remplace notamment les boss d’Elden Ring par Thomas la locomotive.